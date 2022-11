Sindikati zdravnikov in zobozdravnikov nazaj za pogajalsko mizo

Po tritedenskem premoru je vlada ponovno sedla za pogajalsko mizo s sindikati zdravnikov in zobozdravnikov, a za zdaj ostajajo na nasprotnih bregovih. Medtem ko vlada ponuja dvig plač do štiri plačne razrede in vključitev novih delovnih mest v plačno lestvico, kot so zdravniki brez specializacije z osnovno licenco, naj bi Fides zahteval osem plačnih razredov več kot zdaj. Neenotni so tudi pri časovnici, kdaj bi zdravnikom in zobozdravnikom dvignili plače. Vlado sicer čakajo še pogajanja z ostalimi zaposlenimi v zdravstvu in socialnem varstvu.

"Bolnišnice in zdravstveni domovi vedno bolj postajajo mesta duhov, oddelki se zapirajo, kadra ni. Če je zdravstvo prioriteta vlade, bi morali v tem trenutku po zgledu držav v okolici, ki so po koronski krizi dvignile plače tudi za 50 % zaposlenim v zdravstvu, da lahko v miru počakamo na sistemske spremembe, ki bi bile potem izpeljane s 1. 1. 2024," je dejal Gregor Zemljič."Kakršni koli predlogi, ki bi se nanašali na dvig plačnih razredov se morajo odražati tudi pri vseh ostalih zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu," je izpostavil Vladimir Lazić iz Sindikata kliničnega centra Ljubljana.