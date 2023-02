Sindikati zdravstva in socialnega varstva: napoved protestnega shoda ostaja

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je v izjavi po srečanju pojasnila, da danes še niso dobili izhodišč za pogajanja, dogovorili pa so se, da jim jih bo vladna stran posredovala prihodnji teden. Danes pa so jim po njenih besedah predstavili analizo plač v 20 evropskih državah.

"Kar nas veseli, je, da se bomo primerjali z uspešnimi zahodnoevropskimi državami," je po srečanju ugotavljal podpredsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Gregor Zemljič. Kaj več pa bodo lahko komentirali, ko dobijo natančnejša izhodišča vlade, je napovedal.

Ilešič Čujovič je bila v komentarjih prav tako previdna. Na vprašanje, ali primerjava z zahodnoevropskimi državami kaže na to, da bodo plače na koncu višje, je odgovorila, da so seveda namen reforme plačnega sistema stimulativne plače, je pa njihovo stališče, da morata iti plačna reforma in reforma zdravstvenega sistema z roko v roki.