Sindikati zdravstva in socialnega varstva: V pogajanjih smo na točki nič

Kar pa zadeva plačno skupino J, je minister danes pojasnil, da se o tej plačni skupini "želijo pogovarjati na drugačen način, sistemsko", kar naj bi tudi zapisali v predlog. V vladna izhodišča za ta pogajanja pa so iz plačne skupine J zajete strežnice.

Predlog je enak kot tisti, ki so ga ponudili sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides. "Zdravstvo je celota in na tem vztrajamo," je povedal minister. Dodal je, da so člane Fidesa pričakovali tudi na današnjih pogajanjih, a jih ni bilo. Pri tem je ponovil, da si vlada stavke zdravnikov in zobozdravnikov ne želi, menijo pa, da lahko v sindikatu stavko preložijo ali zamrznejo, če najdejo dogovor. "In se pogovarjamo naprej, ker so bili zelo kratki roki in je pravzaprav nemogoče karkoli spremeniti v treh tednih," je še povedal.

Napovedal je sicer, da bo vladna stran svoj predlog do petka dopolnila. Iz izjav po današnjih pogajanjih pa ni jasno, za kakšno dopolnitev naj bi šlo. Znova pa se dobijo prihodnjo sredo, ta petek pa nadaljujejo pogajanja s Fidesom.

Ilešič Čujovič je po pogajanjih ugotavljala, da so "na točki nič in da stopicljajo na mestu", kar obžalujejo. "Večni optimizem sindikatov" v teh pogajanjih je po njenih besedah nekoliko pošel. "Nam se zdi, da si podajamo žogico na eno in drugo stran in da se ta žogica marsikdaj tudi odbija od betonske stene na vladni strani," je opisala. S pogajanji bodo nadaljevali, zaenkrat pa ne vidijo, da bodo kmalu prišli do minimuma, "s katerim bi lahko rekli, da so vsaj v delu odpravljene razmere, povzročene z aneksi novembra lani".

Da na pogajanjih niso dosegli napredka, sta povedala tudi Mencingarjeva in Vladimir Lazić iz Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam. Po Lazićevih besedah se bodo do vladnega predloga lahko opredelili, ko ga bo vlada dopolnila.