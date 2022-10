Sindikati zdravstva v pričakovanju vladnega protipredloga za pogajanja

Po drugem krogu pogajanj minuli teden je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pojasnil, da je osnovni cilj pogajanj z vsemi sindikati zdravstva in socialnega varstva, kamor so povabljeni tudi zdravniški sindikati, da se uredijo plačna nesorazmerja, porušena z dogovorom novembra lani, ki je prinesel višje plače delu zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu.

Vlada izstopu zdravništva iz enotnega plačnega sistema nasprotuje

Vlada izstopu zdravništva iz enotnega plačnega sistema sicer nasprotuje, si pa po besedah Bešiča Loredana želijo, da bi s sindikati v zdravstvu dogovor dosegli čim prej in bi se takoj zatem začeli pogajati o sistemskih spremembah plačnega sistema v javnem sektorju. V sklopu tega bi lahko bila tudi ena od možnosti, da bi posamezne skupine obravnavali ločeno, je dejal minister.

Vendar pa se, ne le na pogajanjih z zdravniškim sindikatom, zapleta tudi na pogajanjih s sindikati zdravstva in socialnega varstva, ki so sredina pogajanja zapustili razočarani. Po ministrovih besedah so se na drugem krogu pogajanja "vrteli okoli plačnih skupin J in E3". Pri slednji gre za medicinske sestre, ki so novembra lani že dobile višje plače, glede na vladna izhodišča pa minister mandata za pogajanje o tem nima. V sindikatih vztrajajo, da je glede na novembra sklenjeni sporazum to predmet aktualnih pogajanj in so tako v pričakovanju novega vladnega protipredloga.