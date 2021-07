Sindikat: Ni argumenta, da bi delodajalec stroške testiranja naložil v plačilo delavcu

Uredba vlade bo začela veljati 23. avgusta. Kot izpostavljajo v sindikatu, so zaposleni v trgovini že od pričetka pandemije najbolj izpostavljeni okužbam in prepuščeni svoji lastni znajdljivosti, kako se ubraniti okužbam. "Šele kasneje so bili predpisani ukrepi nošenja mask, razkuževanja, medsebojne oddaljenosti ... zato so nam toliko bolj nejasni sedanji zaostreni pogoji testiranja in nenazadnje grožnje delodajalcev, da si bomo morali sami plačevati testiranje," so zapisali v izjavi za javnost.

Kot pomemben argument izpostavljajo, da gre za navodilo delodajalca zaposlenemu, v povezavi z delodajalčevo obveznostjo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu oziroma nalaganje obveznosti zaposlenemu v okviru delovnega časa zaposlenega, zato "ni argumenta, da bi delodajalec strošek testiranja na COVID-19 upravičeno naložil v plačilo delavcu". Ob tem se sklicujejo na 14. člen ZVZD-1, iz katerega izhaja, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.