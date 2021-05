Sindikatov na podpis dogovora ne bo, vladi očitajo izsiljevanje

"Kljub opozorilom, da dogovora danes ni mogoče podpisati, vladna stran vztraja pri današnjem podpisovanju. Šli so se celo tako daleč, da predstavniki MJU kličejo posamezne sindikate in jih silijo k današnjemu podpisu dogovora. KSJS se sprašuje, zakaj takšna vztrajnost vlade, da je treba dogovor podpisati takoj danes, ko pa pa se o dogovorjenem med pogajalskima skupinama prej ni izrekla kar dva tedna. Sprašujemo se, zakaj ločeno podpisovanje dogovora in aneksov, kar je, kot rečeno, v nasprotju s 15. točko dogovora. Kot da se vlada ne more otresti enostranskega ravnanja, ki je v nasprotju z načeli pogajanj in dogovarjanj," so zapisali v sporočilu za javnost .

"Vlada enostransko izsiljuje podpis dogovora, kljub temu da pogoji za to niso izpolnjeni," so sporočili sindikati javnega sektorja. Kot je v sporočilu za javnost zapisal Branimir Štrukelj , se je prvič zgodilo, da vladna stran brez dogovora s sindikati podpisovanje enostransko ločuje na podpis samega dogovora in poznejši podpis aneksov.

Kot je pojasnil vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, je KSJS predlagala, da se tako dogovor kot aneksi podpišejo skupaj v sredo ali četrtek prihodnji teden . "Do zdaj smo dogovore in anekse vedno podpisovali hkrati," je poudaril Štrukelj in pojasnil, da tokrat v nasprotju z dosedanjo prakso vladna stran predlaga podpis dogovora danes, podpis aneksov pa prihodnji teden.

Po njegovih besedah je to tudi v nasprotju s samim dogovorom, ki o tem govori v posebni točki. Ta določa, da se rešitve iz dogovora uveljavijo pod pogojem, da njegovi podpisniki podpišejo tudi aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter aneks(e) h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. To je bil vladni predlog, da ne bi nekateri sindikati dogovora podpisali, aneksa pa ne. V tem primeru se namreč ne bi spremenil izplačilni dan pri tistih, ki ga imajo sedaj določenega drugače, je pojasnil Štrukelj.

Vodja druge sindikalne pogajalske skupineJakob Počivavšek je povedal, da bo danes na podpis dogovora morda prišel zgolj en sindikati iz njihove pogajalske skupine, ostali, ki bi se odločili za podpis, pa bi k podpisu verjetno lahko pristopili naslednji teden. Tudi Počivavšek je pojasnil, da so šele v četrtek dobili predloge aneksov h kolektivnim pogodbam in jih morajo v sindikatih pregledati, se do njih opredeliti in dobiti mandat za podpis. "Zadevi pa sta povezani, tako da predlagamo, da se podpiše vse skupaj,"je dejal, pri čemer je izpostavil, da to seveda velja za tiste sindikate iz njihove pogajalske skupine, ki se bodo za podpis odločili.

MJU: podpis dogovora možen vse do srede

Na ministrstvu za javno upravo so medtem pojasnili, da so nekateri sindikati dogovor podpisali že danes dopoldne, nekateri pa so potrdili prisotnost tudi na podpisu, ki je predviden ob 14. uri. Kot so navedli, se podpisuje tudi aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Da bi se časovno čim lažje uskladili in bi imela tudi sindikalna stran dovolj časa, da vsebino aneksov preveri na sindikalnih centralah, pa bodo podpisi dogovora in aneksov potekali še nekaj naslednjih dni, in sicer predvidoma do srede.

Želja vladne strani je, da do podpisov dogovorov in aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pride čim prej, s čimer bo omogočena uveljavitev aneksov in s tem višjih pravic za javne uslužbence že pri obračunu plač in stroškov za mesec junij, so še pojasnili na ministrstvu.