Sindrom prazničnega srca: Poskrbite za svoje zdravje med prazniki

Božič je za nami, pred nami pa proslavljanje novega leta. V teh dneh so polne mize in kozarci, toda pretiravanje z mastno, slano, sladko hrano in alkoholom lahko precej obremeni naše telo. Poznate sindrom prazničnega srca? Ne govorimo o dobrosrčnosti ali dobrodelnosti, ampak o sindromu, ki pogosto nastopi po obdobjih hudega popivanja. Zanj so denimo značilne motnje srčnega ritma. Kaj pa zimska depresija, zimski blues? V tem letnem času namreč marsikoga pesti tudi to.