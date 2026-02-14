Sindrom zlomljenega srca: ko se srce krči v obliki kletke za hobotnice

Danes so fotografije dragoceni spomini Jožeta in Angelce, ki sta bila poročena skoraj 75 let. "Smo se zavedali, da sta bila neizmerno navezana," priznava njuna hči Anja Zupanc. Najprej je septembra lani nenadoma odšla 98-letna babica, tri mesece pozneje pa še 96-letni dedek, ki je sprva žaloval v tišini. "Vse smo počeli tako, kot bi počela ona in vse smo počeli zato, da on te izgube ne bi občutil. Redkokdaj je sploh vprašal za njo. Redkokdaj jo je omenil. Nekako smo dobili vsi občutek, kot da se sploh morda ne zaveda tega, da je ni več," trenutke opisuje Zupančeva. Svoja prava čustva pa je razkril, ko je nekaj tednov pozneje preboleval virusno okužbo. "Nato pa je začel strmeti v eno smer, začel pogledovati proti njenemu delu postelje. Sprva, kot da je jezen nanjo, ker ga je zapustila. Začel je zavračati hrano in tekočino. Njegove oči so postajale vedno bolj solzne in takrat je bilo jasno, da se je odločil, da se poslovi."

Stres ob veliki žalosti

Zgodbe o tem, da se po smrti partnerja kmalu poslovi še drugi, niso tako redke. Žalost sama po sebi ni smrtonosna, lahko pa doživimo tako močan stres, da ta poslabša naše bolezensko stanje, povzroči infarkt ali pa se za močno bolečino za prsnico skriva sindrom zlomljenega srca. "Posnamemo EKG, vidimo spremembe, kjer bi lahko šlo za infarkt in ga pošljemo na koronarografijo. V kolikor ne vidimo nobenih sprememb na žilah, seveda pomislimo na ta sindrom zlomljenega srca," strokovno ozadje pojasnjuje vodja Laboratorija za srčno spodbujanje in resinhronizacijo, KO za kardiologijo na Interni kliniki UKC Ljubljana David Žižek. Bolnikovo srce se krči v obliki kletke za hobotnice. Pogosteje zbolijo starejši, - moški običajno zaradi fizičnega stresa, ženske zaradi psihičnega. Nedavno je operater na UKC-ju sprejel starejšo gospo: "Tudi na hitro je gospo vprašal, ali je imela kakšen tak dogodek, je povedala, da je imel mož hudo prometno nesrečo in je na to posumil. Potem je posnel s kontrastom, vbrizgal v srce, ki se krči in je videl to tipično motnjo, krče. Nekje se ta del srca ne krči popolnoma nič. Zgornji, mi rečemo bazalni del, pa zelo intenzivno."

Ljubezen ima sicer številne blagodejne učinke na zdravje: znižuje kortizol, krepi imunski sistem in vpliva na kvaliteto spanja FOTO: Shutterstock