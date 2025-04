Singular: Nova priložnost za male slovenske podjetnike in ljubitelje unikatnih izdelkov

V poplavi množične proizvodnje in globalizacije smo pogosto priča izgubljanju tistega, kar nas dela posebne – avtentičnosti. A dobra novica je tu! Nova digitalna platforma Singular, ki jo podpira DPD Slovenija, bo povezala mala in srednje velika slovenska podjetja s tistimi, ki cenijo unikatnost in lokalno kakovost.

Singular – več kot le spletna trgovina! Odkrijte unikatne slovenske izdelke in podprite lokalne slovenske ustvarjalce na novi platformi. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kaj je Singular in zakaj je poseben? Singular ni zgolj še ena spletna trgovina, ampak platforma, ki v osredje postavlja lokalne izdelke, podjetja in njihove zgodbe. Namenjena je slovenskim podjetnikom, z lastno blagovno znamko, ki ustvarjajo avtentične izdelke – od modnih izdelkov, ročno izdelanih izdelkov in kozmetike do hrane in pijače. Ne gre torej le za prodajno platformo, ampak tudi za prostor, kjer lahko kupci raziskujejo in odkrivajo nove blagovne znamke, ki jih sicer ne bi našli nikjer drugje. To omogoča edinstveno nakupovalno izkušnjo, ki navdušuje z zgodbami ustvarjalcev ter jim daje glas. V DPD poudarjajo, da: "Singular ni marketplace, ampak discovery platforma, kjer je uporabnikom na voljo pregled različnih izdelkov in blagovnih znamk, dejanski zaključek nakupa pa opravijo na spletni strani prodajalca, kamor so avtomatsko preusmerjeni, ko kliknejo na gumb ''kupi zdaj''."

Priložnost za podjetnike brez dodatnih stroškov Posebnost Singularja je tudi to, da podjetnikom ne zaračunava provizije. V DPD Slovenija želijo s to pobudo podpreti slovensko gospodarstvo in dati glas tistim, ki ohranjajo avtentičnost in kakovost. Poleg tega omogoča edinstveno priložnost za podjetja, ki si sicer ne morejo privoščiti velikih oglaševalskih kampanj, da svojo blagovno znamko predstavijo širši javnosti. Singular platforma bo namreč predstavljena registriranim uporabnikom myDPD aplikacije, ki jih je v Sloveniji že več kot 47.000. Za ljubitelje unikatnih izdelkov in podporo domačim podjetjem Kupci, ki cenijo unikatne izdelke in želijo podpreti domače ustvarjalce, bodo na Singularju našli vse na enem mestu. Platforma jim omogoča raziskovanje novih in navdihujočih izdelkov ter odkrivanje lokalnih blagovnih znamk, ki jih sicer ne bi zasledili v večjih trgovinah ali na spletu. Singular tako ponuja več kot le nakup – je izkušnja, ki spodbuja ustvarjalnost in ponuja vpogled v bogato ponudbo slovenskih ustvarjalcev.

Pridružite se Singularju! DPD Slovenija sporoča vsem malim in srednjim slovenskim podjetnikom, da se pridružijo platformi in svoje izdelke predstavijo širši javnosti. Na spletni strani lahko izpolnite kontaktni obrazec. Njihova ekipa pa bo nato ocenila, ali vaši izdelki ustrezajo merilom za Singular. Singular je več kot le platforma – je gibanje, ki spodbuja lokalno ustvarjalnost, odpira vrata slovenskim podjetnikom in ponuja kupcem edinstveno izkušnjo. Platforma je uradno lansirana 25. marca in bo zagotovo navdušila ljubitelje pristnih in unikatnih izdelkov. Singular najdete na povezavi TUKAJ.