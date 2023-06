Šinkova: Zadnjo besedo pri ukrepih na območju Nature 2000 bo imela Evropska komisija

Kot je v imenu predlagateljev seje dejal poslanec Tomaž Lisec , so bili v luči informacij o dogovoru v poslanski skupini SDS pripravljeni današnjo točko umakniti z dnevnega reda seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. "A besede nas na žalost v poslanski skupini SDS ne zanimajo več. Potrebujemo trdne, podpisane dokumente, ki obvezujejo kogar koli k resnim dejanjem," je poudaril.

Izredno sejo so zahtevali v poslanski skupini SDS, saj so predvideni ukrepi vzbudili veliko nemira med kmeti. V SDS so pripravili priporočila, ki bi, kot so zapisali, omogočala kmetovanje brez nepotrebnih dodatnih omejitev.

Na pogajanjih pred tednom dni so deležniki sprejeli dva sklepa, je pojasnila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Dogovorili so se, da ministrstvi v roku 10 dni pripravita predlog prostovoljnih ukrepov, s katerim se nadomesti režim in ukrep plačila Natura 2000, nato pa ga bodo poslali deležnikom v uskladitev. "Pripravljen in usklajen predlog se posreduje na Evropsko komisijo, kajti ta bo na koncu tista, s katero se bomo morali spet dogovarjati, ali nam bo odobrila prostovoljni režim ali pa ne," je pojasnila.

Sklenili so tudi, da se deležnikom posreduje predlog postopka metodologije revidiranja sloja področja okoljsko občutljivega trajnega travinja. "Dogovorili smo se, da bomo najprej to območje revidirali na območju regije, kjer pa to ne bo mogoče, bomo ubrali individualni pristop do posameznega pridelovalca," je pojasnila.

"Za doseganje okoljskih ciljev je nujna omejitev intenzivnosti na teh območjih, pri čemer se vlada zaveda, da omejitve ne bi smele onemogočati dejavnosti kmetovanja na teh območjih, prepričani pa smo, da lahko odgovorna družba cilje doseže tudi s prostovoljnim izpolnjevanjem dogovorov," je dodala državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lenka Kavčič.