Izgubili so hlev, živino, stroje, kmetijsko površino ... Zdaj jih ogroža še plaz?

Najprej si je Šinkova ogledala kmetijo Hriberšek, ki se ukvarja z živinorejo, a je zdaj ogrožena zaradi premikov zemljine in plazov. Najprej bodo potrebne strokovne ocene, ali je na lokaciji sploh še varno živeti in kmetovati, so sporočili na ministrstvu za kmetijstvo.

Kot so dodali na ministrstvu si je ministrica ogledala tudi katastrofalne posledice, ki so jih poplave pustile na kmetiji Zager, kmetje pa so tam izgubili kmetijske površine, stroje in objekte. "Ta kmetija je res nekaj posebnega, kajti izgubili so vse. Pri takih kmetijah bo potreben individualni pristop. Potrebno bo najti finančno pomoč, da se bo kmetija lahko sploh zagnala," je dejala. Kot eno izmed možnosti je izpostavila finančne inštrumente, ki jih ministrstvo pripravlja in bodo objavljeni jeseni. Prek sklada za regionalni razvoj pa bodo možni ugodni krediti za male kmetije, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

Kot je ministrica dejala, je škoda v kmetijstvu letos ogromna, maja so se zgodile poplave, julija neurja s točo, v avgustu pa je zopet poplavljalo. Kakšna bo končna ocena, je sicer po besedah ministrice težko napovedati, jasno pa je, da bo treba pomagati na različne načine. "Pripravljamo razpis za nakup mehanizacije, poskušali bomo izpeljati razpis za porabo sredstev iz programa razvoja podeželja, s katerim bi neposredno pomagali pri vzpostavitvi kmetijskih površin," je pojasnila. Škoda, ki bo ocenjena prek občinskih komisij, bo med drugim izplačana prek sistema "de minimis".

Kmet kmetu

Kot so poudarili na Zadružni zvezi Slovenije, pa kmetje ne posedajo in čakajo na pomoč, temveč so organizirali projekt NUDIM – POTREBUJEM POMOČ, ki je prednostno namenjen solidarnostni pomoči s krmo kmetom, ki so utrpeli škodo, zaradi katere kratkoročno in srednjeročno na kmetiji ne morejo zagotoviti zadostnih količin krme za živino. Namen akcije, ki jo izvajajo Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine je pomagati kmetijam prebroditi težko obdobje do takrat, ko bodo ponovno zmožne krmo zagotavljati same.

Širom Slovenije so kmetje tako nemudoma priskočili na pomoč kmetom iz najbolj ogroženih regij in v lastni organizaciji zbirali krmo ter zagotavljali prevoz. Namen projekta je vzpostaviti organiziran sistem solidarnostne pomoči med kmetijami in njihovimi zadrugami ne samo zaradi katastrofalnih ujm, temveč tudi tam, kjer se bo potreba pokazala zaradi morebitnih novih nepredvidenih dogodkov v prihodnje.