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Slovenija

Šircelj: Denarja za socialne prejemke ne bo zmanjkalo

Ljubljana, 14. 11. 2026 10.51 pred 24 minutami 3 min branja 20

Avtor:
STA M.S.
Minister za finance Andrej Šircelj

Vlada je pri pripravi predloga sprememb proračuna za leto 2027 izhajala iz zavez v koalicijski pogodbi, ki gredo v smeri stabilnih javnih financ ter postopnega zniževanja dolga. "Ponujamo red, varnost in razvoj," je dokument v DZ predstavil finančni minister Andrej Šircelj. Zanikal je, da bo zmanjkalo denarja za socialne prejemke.

Proračun za leto 2027 je DZ sprejel že novembra lani, Andrej Šircelj pa je na današnji seji odbora DZ za finance povedal, da naj bi se vanj steklo 17 milijard evrov prihodkov, kar je 6,7 odstotka več, kot je v njem zapisano zdaj. Povečali se bodo davčni prihodki, predvsem iz dohodnine, obdavčitve pravnih oseb in davka na dodano vrednost, višji bodo tudi kapitalski prihodki, je naštel. Po drugi strani se bodo zmanjšali prihodki iz evropskega proračuna in nedavčni prihodki.

Načrtovani odhodki se zvišujejo za 6,9 odstotka na nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov. Sredstva se bodo zagotavljala za zakonske obveznosti, vlaganja v obrambo in zaščito ter v promet in prometno infrastrukturo, pa tudi v pokojninsko varstvo in znanstvenoraziskovalno dejavnost, je povedal. Proračunski primanjkljaj bo tako znašal 2,3 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka BDP.

Šircelj je povedal, da je slovensko gospodarstvo v zelo dobrem položaju, gospodarska rast pa bo prihodnje leto po napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj 2,5-odstotna.

Vlada je pri pripravi sprememb proračuna upoštevala ukrepe za obvladovanje rasti odhodkov. Ti so v različnih fazah priprave, nekateri zahtevajo spremembo zakonodaje, drugi pa predvsem optimizacijo poslovanja v javnem sektorju, urejanje različnih evidenc ali odlog nekaterih investicij. "Cilj ukrepov je učinkovitejše delovanje države," je dejal.

'Gre za izmišljotine in neresnice'

Zanikal je, da bo zmanjkalo denarja za socialne prejemke ali sredstev za pokojninsko in zdravstveno blagajno. "Gre za izmišljotine in neresnice," je dejal in zagotovil, da bo pomoč dobil vsak, ki jo bo potreboval. Je pa dodal, da zlorab sistema ne bodo dopustili. "Neupravičenih izplačil ne moremo in ne bomo izplačevali, ker niso v skladu z zakonodajo," je poudaril. Prav tako se mu zdi potreben bolj natančen nadzor nad bolniškimi odsotnostmi.

Z namenom odpravljanja zlorab bodo tako pri socialnih transferjih izboljšali izmenjavo podatkov med organi in ob spremembah podatkov sproti ponovno odločali o denarni socialni pomoči. Poleg tega bodo centralizirali izterjavo neupravičenih izplačil, z elektronskim zaznavanjem neskladij pa preprečevali prikrivanje premoženja in fiktivne prijave prebivališča.

Po njegovih besedah gre za ustvarjanje reda. "Ta proračun za ljudi pomeni predvsem to, da bo upokojenec pokojnino prejemal redno, mlada družina bo prejemala vse, kar ji po zakonu pripada, študent bo dobival štipendijo, zaposlenemu bo od plače ostalo več, podjetnik bo vedel, kakšne davke bo plačeval, župan pa bo vedel, s kakšnim denarjem lahko razpolaga," je povzel Šircelj.

Odbor sejo nadaljuje z obravnavo proračunskih dokumentov, med katerimi je poleg predloga proračuna še predlog zakona o njegovem izvrševanju. Ta med drugim določa višino povprečnine za občine za prihodnji dve leti, o kateri se je vlada z občinskimi združenji pred dnevi dogovorila o višjem znesku, kot je v predlog zakona zapisala sprva.

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andrej šircelj proračun

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KOMENTARJI20

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Prototip
14. 11. 2026 11.21
A ma šircelj tut v gmajni državni denar?
Odgovori
+1
1 0
natmat
14. 11. 2026 11.21
Samo to se moramo vprašati zakaj vedno po Janševi vladi nastane kriza ki jo potem drugi rešujejo???
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
14. 11. 2026 11.19
Jutri je nedelja
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
14. 11. 2026 11.16
Denarja seveda ne bo zmanjkalo, samo dolg države se bo spet povečal.
Odgovori
+2
2 0
IS58
14. 11. 2026 11.18
Ne pove pa, koliko se bodo transferji zmanjšali.
Odgovori
0 0
Janezu se meša
14. 11. 2026 11.15
Bravo Šircelj, vse dat na papir in če čez pol leta, če ne bo nič od tega, ODPOVED.
Odgovori
+1
2 1
Antifriz
14. 11. 2026 11.14
Super, živel socialni turizem še naprej.
Odgovori
-1
0 1
majsterinegasrat
14. 11. 2026 11.15
A si že obrnil ploščo, trol? Še včeraj si tulil, da bodo zdaj nosečnice ostale brez nadomestila!
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
14. 11. 2026 11.08
Delat pojdite in si zaslužite svoj denar. Ne pa viset na državnih vimenih in se 24/7 smilit samemu sebi.
Odgovori
+1
3 2
Magnetek
14. 11. 2026 11.06
Le kaj se dogaja v ozadju, da nas s takimi vsakdanjimi forami in informacijami futratw. Hočete odvrnit pozornost od tega, kaj dejansko delate? Nismo neumni narod...
Odgovori
+4
5 1
misekmali
14. 11. 2026 11.05
Le prepolovili jih bodo.
Odgovori
-3
1 4
boslo
14. 11. 2026 11.13
Neupravičenim vzeli, pa še to mogoče....
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
14. 11. 2026 11.04
Zmanjkalo ne bo, le v druge žepe ga bodo preusmerili!?
Odgovori
-2
1 3
GibbsNCIS
14. 11. 2026 11.02
Manj denarja za lenuhe
Odgovori
+2
7 5
ptuj.si
14. 11. 2026 11.01
Levaki vedno lažejo. Golob je izjavil, vzeli vam bodo božičnico, pa je še vedno.
Odgovori
+0
7 7
SDS_je_poden
14. 11. 2026 11.03
Kaj pa pomeni dvig prihodkov iz dohodnine?
Odgovori
-2
2 4
M_teoretik
14. 11. 2026 11.06
Ne upajo. Poskušajo pa z Omnibus obvodom!?
Odgovori
-2
1 3
Janezu se meša
14. 11. 2026 11.17
Ptujs, mi je še nismo dobili, pravzaprav še nihče.
Odgovori
+1
1 0
Free_Palestine
14. 11. 2026 11.00
Znači, nema brige.
Odgovori
-1
1 2
Andrej 007
14. 11. 2026 10.59
Torej sta BiH in Kosovo lahko brez skrbi...
Odgovori
+4
4 0
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