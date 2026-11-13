Šircelj: Izplačane bodo vse zakonske pravice

"Mi dajemo vizijo, drugi strašijo," se je v današnji izjavi za medije v Ljubljani minister odzval na opozorila dela opozicije in sindikatov, da bi lahko ob predvidenih okoli 300 milijonih evrov manj v proračunu za 2027 za socialne izdatke prišlo do rezov v pravice. Označil jih je za zavajanje in laži.
"Nikomur ne bomo nič vzeli. Vse pravice so zagotovljene z zakonom in jih bomo tudi izplačali," je zatrdil.
Potrdil je, da je v proračunu za leto 2027 predvideno nekaj več kot 300 milijonov evrov manj za to področje, in povedal, da bo do te razlike lahko prišlo zaradi bolj odgovorne in racionalne politike na tem področju.
Med drugim naj bi preprečili zlorabe, povezali evidence o premoženju z evidencami o dohodkih in o prebivališču. Nadzorni mehanizmi glede tega so že v zakonih, ampak se po ministrovih besedah ne izvajajo tako, kot bi se morali.
"To ne pomeni, da ne bomo izplačevali prejemkov tistim, ki jih dejansko potrebujejo in ki izpolnjujejo vse zakonske zadeve. Nobenih posegov v te pravice ne bo," je poudaril.
Minister zagotavlja: Proračun bo varen in stabilen
Dodal je, da je tudi prejšnja vlada pustila precej finančnih obveznosti, ki niso bile vključene v proračun in so med drugim posledica dviga minimalne plače, in izplačil različnih prejemkov v letošnjem letu.
"Gre izključno za to, da bomo gospodarno ravnali (...) Zavračamo strašenje, politiko strahu in politiko zavisti," je bil oster.
Proračun za 2027 bo po njegovih besedah v okviru fiskalnih pravil ter bo varen in stabilen. Gre predvsem za investicijski proračun, ki naj bi povečeval gospodarsko rast in potrošnjo, prav tako bodo zagotovljena sredstva za pokojninsko blagajno in za zdravstveno blagajno, je poudaril.
Zavrnil je tudi ugibanja, da bi se utegnil javni dolg povečati. V načrtu je, da se bo javni dolg zmanjševal za najmanj 0,5 odstotne točke bruto domačega proizvoda (BDP) letno.
V predlogu proračuna za 2027, ki je v sprejemanju v DZ, niso vključeni učinki zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo 6. decembra zakonodajni referendum. V primeru uveljavitve zakona bo potreben rebalans proračuna za 2027, je še povedal finančni minister.
O opozorilih, da v proračunu niso predvidena sredstva za preostale tranše zvišanja plač v javnem sektorju po sprejetem dogovoru, pa je Šircelj dejal, da je v koalicijski pogodbi predvideno, kako nameravajo spremeniti plačni sistem, torej po stebrih, in da bodo vse spremembe v okviru proračuna, predvideno pa je tudi dogovarjanje s socialnimi partnerji.
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