Šircelj: Izplačane bodo vse zakonske pravice

"Mi dajemo vizijo, drugi strašijo," se je v današnji izjavi za medije v Ljubljani minister odzval na opozorila dela opozicije in sindikatov, da bi lahko ob predvidenih okoli 300 milijonih evrov manj v proračunu za 2027 za socialne izdatke prišlo do rezov v pravice. Označil jih je za zavajanje in laži.

"Nikomur ne bomo nič vzeli. Vse pravice so zagotovljene z zakonom in jih bomo tudi izplačali," je zatrdil.

Potrdil je, da je v proračunu za leto 2027 predvideno nekaj več kot 300 milijonov evrov manj za to področje, in povedal, da bo do te razlike lahko prišlo zaradi bolj odgovorne in racionalne politike na tem področju.

Med drugim naj bi preprečili zlorabe, povezali evidence o premoženju z evidencami o dohodkih in o prebivališču. Nadzorni mehanizmi glede tega so že v zakonih, ampak se po ministrovih besedah ne izvajajo tako, kot bi se morali.

"To ne pomeni, da ne bomo izplačevali prejemkov tistim, ki jih dejansko potrebujejo in ki izpolnjujejo vse zakonske zadeve. Nobenih posegov v te pravice ne bo," je poudaril.