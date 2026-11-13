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Slovenija

Šircelj: Izplačane bodo vse zakonske pravice

Ljubljana, 13. 11. 2026 12.08 pred 1 uro 2 min branja 161

Avtor:
STA
Minister za finance Andrej Šircelj

Iz državnega proračuna bodo izplačani vsi prejemki, kot so štipendije, porodniška nadomestila in drugi socialni transferji, ki bodo temeljili na izpolnjenih zakonskih pogojih. 300 milijonov evrov nižji izdatki za to bodo posledica večje racionalnosti in preverjanja izpolnjevanja pogojev, trdi minister za finance Andrej Šircelj.

"Mi dajemo vizijo, drugi strašijo," se je v današnji izjavi za medije v Ljubljani minister odzval na opozorila dela opozicije in sindikatov, da bi lahko ob predvidenih okoli 300 milijonih evrov manj v proračunu za 2027 za socialne izdatke prišlo do rezov v pravice. Označil jih je za zavajanje in laži.

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"Nikomur ne bomo nič vzeli. Vse pravice so zagotovljene z zakonom in jih bomo tudi izplačali," je zatrdil.

Potrdil je, da je v proračunu za leto 2027 predvideno nekaj več kot 300 milijonov evrov manj za to področje, in povedal, da bo do te razlike lahko prišlo zaradi bolj odgovorne in racionalne politike na tem področju.

Med drugim naj bi preprečili zlorabe, povezali evidence o premoženju z evidencami o dohodkih in o prebivališču. Nadzorni mehanizmi glede tega so že v zakonih, ampak se po ministrovih besedah ne izvajajo tako, kot bi se morali.

"To ne pomeni, da ne bomo izplačevali prejemkov tistim, ki jih dejansko potrebujejo in ki izpolnjujejo vse zakonske zadeve. Nobenih posegov v te pravice ne bo," je poudaril.

Minister zagotavlja: Proračun bo varen in stabilen

Dodal je, da je tudi prejšnja vlada pustila precej finančnih obveznosti, ki niso bile vključene v proračun in so med drugim posledica dviga minimalne plače, in izplačil različnih prejemkov v letošnjem letu.

"Gre izključno za to, da bomo gospodarno ravnali (...) Zavračamo strašenje, politiko strahu in politiko zavisti," je bil oster.

Proračun za 2027 bo po njegovih besedah v okviru fiskalnih pravil ter bo varen in stabilen. Gre predvsem za investicijski proračun, ki naj bi povečeval gospodarsko rast in potrošnjo, prav tako bodo zagotovljena sredstva za pokojninsko blagajno in za zdravstveno blagajno, je poudaril.

Zavrnil je tudi ugibanja, da bi se utegnil javni dolg povečati. V načrtu je, da se bo javni dolg zmanjševal za najmanj 0,5 odstotne točke bruto domačega proizvoda (BDP) letno.

V predlogu proračuna za 2027, ki je v sprejemanju v DZ, niso vključeni učinki zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo 6. decembra zakonodajni referendum. V primeru uveljavitve zakona bo potreben rebalans proračuna za 2027, je še povedal finančni minister.

O opozorilih, da v proračunu niso predvidena sredstva za preostale tranše zvišanja plač v javnem sektorju po sprejetem dogovoru, pa je Šircelj dejal, da je v koalicijski pogodbi predvideno, kako nameravajo spremeniti plačni sistem, torej po stebrih, in da bodo vse spremembe v okviru proračuna, predvideno pa je tudi dogovarjanje s socialnimi partnerji.

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KOMENTARJI161

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arlo
13. 11. 2026 13.35
Omnibus zakon je v bistvu ustvarjanje luknje in kasneje zapiranje te luknje. kot 4x do sedaj. Že videno pri njemu.
Odgovori
0 0
Arlo
13. 11. 2026 13.36
Kako je prozoren.
Odgovori
0 0
aleksandar1964
13. 11. 2026 13.34
Dovolj je če se pove ali reče Šricelj..........
Odgovori
0 0
Jermen
13. 11. 2026 13.33
Ce bote vzeli mojim otrokom dodatke ali karkoli kar mi pripada nebo ok
Odgovori
-3
1 4
Teleport
13. 11. 2026 13.32
Levaki polno o eliti. Elita je tudi Golob njegov gazda zoki in ona kaviar sicialistka
Odgovori
+1
1 0
BBcc
13. 11. 2026 13.35
Zoki gre letos v pokoj bo odfrčal. Janša bi tudi moral že zdavnaj.
Odgovori
0 0
Arlo
13. 11. 2026 13.31
Hočejo uničit srednji razred v katerem je največ slovencev.
Odgovori
+1
2 1
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.30
Kako naj bi z davčnimi darili najbogatejšim zagnali gospodarstvo? Denar, ki konča pri peščici najpremožnejših, se lahko prelije v luksuzno potrošnjo v tujini ali ostane na računih v davčnih oazah. Potrošnjo in domače gospodarstvo krepiš tako, da izboljšaš kupno moč večine, predvsem srednjega sloja, ne pa da dodatno nagrajuješ približno 14.000 ljudi s plačami nad 7500 evrov. Gospodarstvo potrebuje široko kupno moč, ne še večje koncentracije bogastva.
Odgovori
+0
1 1
Arlo
13. 11. 2026 13.33
Točno to kot govoriš. Mi njim davčne odpustke, oni pa denar v monaco namesto v lokalno okolje za šole, vrtce in podobno.
Odgovori
+1
1 0
Teleport
13. 11. 2026 13.35
Predvsem revetu zokiju
Odgovori
0 0
BBcc
13. 11. 2026 13.27
Janša bo elito odkril napolnili z denarjem in nazaj pokril na račun države se pravi vseh nas.
Odgovori
-3
1 4
Teleport
13. 11. 2026 13.28
3m finance. Glih večera člane. Koliko je še teh prijteljev
Odgovori
-1
0 1
Arlo
13. 11. 2026 13.29
Ja, bo. In še naprej ne bomo imeli nič ker bomo morali pokriti nastalo luknjo.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.30
Ne rečem, da ne. Sem proti desnici v tej obliki, kot je v Sloveniji. Nimajo prav nobenega občutka.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
13. 11. 2026 13.30
Ja luknjo ki jo bo janša skopal z omnibus zakonom, ko bo dal eliti.
Odgovori
+0
1 1
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.27
@vera Slovenija več nima svoje tiskarne denarja, tako da bo račun 1,2 milijarde evrov, kolikor bo Slovenijo takoj stala uveljavitev zakona in potem vsako leto najmanj toliko, bo treba pokriti z novim zadolževanjem in rezi v državne izdatke ... Drugače ne bo šlo. To je to. To je vsakemu jasno, samo vam v kleti ne
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.20
Titov ukrep tiskanje denarja. Pa res kdo misli, da se da tako preživet?
Odgovori
+0
1 1
BBcc
13. 11. 2026 13.24
Janša da denar eliti na delavstvo pozabi. A misliš, da se tako da preživet?
Odgovori
+0
2 2
Teleport
13. 11. 2026 13.24
Jugo levaki ti bodo povedali kako so dobro ziveli
Odgovori
-1
0 1
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.25
Razvojni zakon, njegova uveljavitev pomeni lahko dve stvari NOVO zadolževanje in/ali krčenje socialnih izdatkov, krčenje na področju pravic ljudi, štipendije, porodniške, bolniške, socialne pravice, pokojnine, plače ...
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.26
Nisem janšev podpornik daleč od tega. Je pa dokaj razumen, saj ga podpira Amcham in Nevenka Črešnar Pergar. Razen če je tudi to za vas negativno.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.27
Ni nujno, če zaženeš gospodarstvo in povečaš potrošnjo ni tak bav bav.
Odgovori
-1
0 1
Teleport
13. 11. 2026 13.27
Kdo se je pufal vsake tri mesece? Golob je vzel marsikatero Zoisovo štipendijo ki jo zdaj ta vlada vrača se za nazaj. Popravlja pac krivice
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.27
Spomnimo se corone, kako je je šlo potem hitro navzgor.
Odgovori
-1
0 1
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.29
Kako boš zagnal gospodarstvo z davčnimi darili najbogatejšim, ki bodo darila porabili za osebni luksuz v tujini ali za kopičenje denarja v oazah ??? Potrošnjo povečaš s tem, da nagradiš večino, srednjo sloj, ne pa 14.000 tistih, ki imajo plače 7500 evrov ali več
Odgovori
-1
0 1
BBcc
13. 11. 2026 13.32
Ta zakon ni razvoj. To je še večji razkol družbe na bogate in revne.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.19
Če bi želeli Janši politično škodovati, bi zakon podprli in mu prepustili, da se ukvarja s posledicami. A to bi bilo poniglavo, saj ne gre za Janšev ali Golobov denar, temveč za naš skupni proračun in denar vseh davkoplačevalcev. Zato slabega zakona ne moreš podpreti samo zato, da bi nasprotnik politično pogorel. Na koncu bi račun plačali vsi mi.
Odgovori
+2
2 0
denden
13. 11. 2026 13.18
Kaj pa, če takšnih, ki niso upravičeni, ne bodo našli dovolj? A jih bodo potem pač naredili? 300 milijonov, a veste koliko takšnih bi morali najt, 20 % Slovencev.
Odgovori
+2
3 1
zulj001
13. 11. 2026 13.18
Če bi bil jaz levica ,bi naredil vse ,da ta "uničujoč " zakon stopi čim prej v veljavo in posledično trenutna koalicija izgubi oblast ,to je preprosta logika ...
Odgovori
-1
2 3
Priap
13. 11. 2026 13.20
To pa je logika ja. Mi bomo naredili vse, da se zakon ne uveljavi in da vlada kljub temu razpade, kar tudi bo, ker se bodo mrhovinarji med seboj pozrli, ker ne bo eurov za krast...to je prava logika. Ne ti pridobivat glasov za na nek tak neumen nacin, ki si ga predlagal...
Odgovori
+0
1 1
Pikopiko
13. 11. 2026 13.17
8. MARČEVKE so na polno lagale. ZAKAJ VI kao novinarji z vprašanji ne stisnete te 8. marčevske lažnivke v kot?????
Odgovori
+1
3 2
Teleport
13. 11. 2026 13.19
Skupaj drznejo. Tako kot rtv
Odgovori
+0
1 1
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.20
V čem so se zlagale, pač za socialo je pol milijarde sredstev MANJ, ne več
Odgovori
-1
2 3
Teleport
13. 11. 2026 13.22
A zdaj že pol milijarde. Bo jutri že milijarda?
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.15
Mojca Pašek Šetinca : "Svoboda hoče oblast za vsako ceno" !
Odgovori
+0
2 2
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.19
Janša: V Jajce bom vodil mladinsko brigado, da bomo slavili tekovine socialistične revolucije in izpolnjevali našo prisego maršalu Josipu Brozu Titu
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.19
Pojasni ta svatek od Šetinčeve najprej
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.23
Lahko bi rekli, da se ji politična računica ni izšla. Iz Gibanja Svoboda je odšla oziroma bila izključena, pozneje pa ni več ostala v ospredju parlamentarne politike. Njena napoved o drugih, ki naj bi hoteli oblast za vsako ceno, je zato danes zanimiva tudi v luči njenega lastnega političnega položaja. Seveda pa to samo po sebi še ne pove, ali je imela takrat prav ali ne.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.29
Kaj pa če je imela prav?
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.15
Golob je naredil tisto, kar se od vlade pričakuje: izboljšal je položaj zaposlenih, zvišal plače, zagotovil božičnico in višji regres. Janša pa očitno stavi na povsem drugačno politiko – ugajanje eliti, milijonarjem in milijarderjem. Srednji sloj, delavci in najranljivejši ga pri tem očitno ne zanimajo. Razlika med obema politikama je precej jasna: eden naslavlja potrebe ljudi, drugi interese najpremožnejših.
Odgovori
+2
5 3
Vera in Bog
13. 11. 2026 13.17
Naredil ni nič, samo tisto božičnico je uvedel, to je vse. Administrativni ukrep
Odgovori
+1
3 2
Teleport
13. 11. 2026 13.18
Najlažje je take bombon ke talat pa naj stane kakor hoče. Vi se kar mislite kot v jugi, da se denar natisne in ga imas
Odgovori
+1
1 0
BBcc
13. 11. 2026 13.25
Janša take bonbone daje eliti. To je tudi najlažje edino drugi ljudje dobijo.
Odgovori
-1
1 2
zulj001
13. 11. 2026 13.12
Dajte mi levičarji razloži ,zakaj ste proti zakonu ,če je slab. Če je je res slab potem vlada dela politični samomor ,ali kako . Upam ,da me bo kdo z leve razsvetlil !!!
Odgovori
-1
2 3
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.16
Prav v tem je paradoks: če bi želeli Janši politično škodovati, bi zakon podprli in mu prepustili, da se ukvarja s posledicami.
Odgovori
-2
0 2
BBcc
13. 11. 2026 13.17
Eliti, da 16000 EUR neto na mesec neto več Brodnjaki. Navaden človek 20 EUR neto na mesec. Zakon je krivičen in ne samo slab.
Odgovori
+1
2 1
BBcc
13. 11. 2026 13.17
Saj ga dela ja.
Odgovori
0 0
sherlock2
13. 11. 2026 13.18
nISEM LEVIČAR NITI SVEČKAR NE ...VČERAJ NA TV JE NOSEČA ŽENSKA PRED TV KAMERAMI LEPO POVEDALA KAJ JO ČAKA IN DA SO NAJBOLJ GLASNI PRAV TISTI KI SE ZAVZEMAJO ZA IZBOLJŠANJE DEMOGRAFSKE SLIKE SLOVENIJE. Pač govorite eno delate drugo...je zdaj JASNO ZULJ001 !!!!
Odgovori
+0
1 1
BBcc
13. 11. 2026 13.10
Povišat davke eliti in podpreti srednji sloj saj tega si tako želimo.
Odgovori
+2
4 2
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.11
Ja, to bi naredil moder gospodar !
Odgovori
+0
1 1
Teleport
13. 11. 2026 13.11
Zakaj od goloba nisi tega zahteval
Odgovori
-1
0 1
ŠeVednoPlešem
13. 11. 2026 13.13
hm, Golob je povišal plače, odredil božičnico, dal za višjo regres, torej je naredil tisto, kar se je od njega prilčakovalo
Odgovori
+4
5 1
BBcc
13. 11. 2026 13.17
Točno zato.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
13. 11. 2026 13.32
Kdaj bo Janša to storil?
Odgovori
0 0
Berbelund
13. 11. 2026 13.10
in spet ta "pridni" desnuhi visijo tukaj in nič ne delajo !
Odgovori
+1
2 1
BBcc
13. 11. 2026 13.26
To so garači.🤣
Odgovori
0 0
Teleport
13. 11. 2026 13.06
Verjetno se Nika boji da bo ostala brez socalne
Odgovori
+1
3 2
Berbelund
13. 11. 2026 13.09
pa ti tudi ampak vidiš samo drge!
Odgovori
+2
2 0
Teleport
13. 11. 2026 13.09
Jaz jo nimam
Odgovori
-1
0 1
BBcc
13. 11. 2026 13.11
Janša vleče naš denar že 36 let koristi pa nobene.
Odgovori
+2
4 2
Berbelund
13. 11. 2026 13.06
»revščina ne obstaja zato, ker ne moremo nahraniti revnih, ampak zato, ker ne moremo nasititi bogatih« zato je nujno ukiniti vse socialne transferje da bo več ostalo za olastniniti !
Odgovori
+3
3 0
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Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
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Petek trinajstega
Petek trinajstega
Interesno območje
Interesno območje
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
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