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Šircelj: Več za obrambo, z rebalansom ne jemljemo nikomur

Ljubljana, 11. 09. 2026 11.03 pred 43 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.V.
Minister za finance Andrej Šircelj

Na novinarski konferenci bosta minister za finance Andrej Šircelj in ministrica za za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič, predstavila danes na vladi sprejeta predloga rebalansa proračuna in predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe.

Vlada je včeraj sprejela rebalans za leto 2026. Glavni dodatek k temu rebalansu je, da primanjkljaj znaša 2,9 odstotka BDP. "Kar pomeni, da je v okviru fiskalnih pravil. Vlada je šla v smeri večje učinkovitosti porabe javnega denarja," je povedal minister za finance Andrej Šircelj.

Kot je povedal, so se nekatera sredstva, na primer za obrambo, povečala, da se zagotovi nivo vlaganja v varnost, ki je določen s pogodbo o članstvu v Natu. "S tem rebalansom ne jemljemo nikomur. Zagotavljamo socialno državo, ne zmanjšujemo investicij. Življenje bo v naslednjih štirih mesecih potekalo povsem nemoteno, ta proračun ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivnih. Ničesar ne bomo odvzeli, plačano bo vse, kar je določeno z zakonom – plače, štipendije, pokojnine, socialni prejemki."

 Šircelj je dejal, da ima Slovenija gospodarstvo, ki deluje dobro tudi v težkih razmerah, predvsem zaradi naftne krize. "V drugem četrtletju se je povečal bruto domači proizvod za 5 odstotkov, to je posledica domače potrošnje in večjega izvoza, predvsem farmacevtskih izdelkov in avtomobilske industrije ... Tudi v bančnem sektorju so podatki ugodni. Kreditiranje, predvsem v opremo, se povečuje. Imamo zelo močen bančni sistem."

Na podlagi kazalnikov gospodarske klime je Umar napovedal spremenjeno gospodarsko rast, ki znaša 3,8 odstotka, kar je posledica dejavnikov v drugem četrtletju. "Pričakujem, da se bo ta nadaljevala v tretjem četrtletju, predvsem ker imamo ugodne podatke o turistični sezoni," je povedal.

finance rebalans proračuna dolgotrajna oskrba

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KOMENTARJI15

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Yon Dan
11. 09. 2026 12.05
Zapravljanje za orožarski lobi, na podlagi izmišjene rusofobije. Rusi so slovani, kot mi, naši bratje. EU globalisti, neonacisti, pa že od druge svetovne vojne hočejo uničiti slovane, tudi nas. In mi jim sedaj dajemo še več denarja za to. Pokvarjena norost naših prodanih politikov, največjemu zlu, kar sta neonacistična EU in NATO.
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0 0
vlahov
11. 09. 2026 12.04
Čas je za AD F , da odplaknemo korupcijo
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+1
1 0
Belbog
11. 09. 2026 12.04
Hazare cioniste na fronto, pa bo kmalu konec vseh vojn, a ne da se drugi za njih borijo, tako kot v Ukrajini.., hitro se prebudit pa naj plačajo kazen za parazitiranje 99% Zemljanov in vsiljevanje vsega ..
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0 0
vlahov
11. 09. 2026 12.03
Naj dvignejo pokojnine in se nehajo zadolževat in subvencionirat tujcem stanovanja , šole , zdravstvo .... In naj povedo da 200.000 tujih delavcev naredi finančno luknjo in ne dviguje bdp-ja.
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+1
1 0
ImamLastnoMnenje
11. 09. 2026 12.02
Pred volitvami so gobcali, kako je gospodarstvo na kolenih, da se ne da dihat, da se bo potrebno nujno preselit v revnejše države,....sedaj pa priznavajo, da je gospodarstvo v dobrem stanju, vsaj dokler ne vtaknejo svojih lepljivih prstov vanj in ne začneno nagrajevati bogatunov na račun delavcev ter dodatno nižati prispevke goljufivim s.p.-jem, ki ne izdajajo računov in plačujejo delavce mimo plačilnih list in jih tako prikrajšujejo za normalno pokojnino......
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0 0
lokson
11. 09. 2026 12.02
Razen kakšnega "fašističnega" medija (po besedah raznih zaskrbljencev), ni nihče od MS medijev objavljal konstantna zadolževanja Goloba in njegove falange. Sedaj pa tak halo.
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0 0
lokson
11. 09. 2026 11.59
Ne vem zakaj lajanje. Levica, kot največji samozvani pacifist, je držala svojo pokvarjeno gofljo, ko je Golob zavezal Slovenijo k 5% za obrambo. Sedaj pa cvilijo. Kakšen oportunizem teh aktivističnih , da ne rečem kaj.
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-2
0 2
Rookoko
11. 09. 2026 11.56
Kako ne jemljejo nikomur? Jemljejo vsem drzavljanom, da bodo kupovali neuporabno orozje od Izraela.
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+3
4 1
Ferdo76
11. 09. 2026 12.03
Tudi prejšnji so veselo podpirali orožarsko ind., žalost pa je da itak kupujemo zastarelo opremo.
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0 0
mayda2
11. 09. 2026 11.47
Golobja božičnica torej ostaja.
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+1
1 0
Delavec_Slo
11. 09. 2026 11.47
Pa kak rebalans, JAVNO UPRAVO SPUCAJTE, PA NE RABITE REBALANSOV 30 VSAKO LETO!
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+0
3 3
Yon Dan
11. 09. 2026 11.44
Zadolževanje, zadolževanje. Deliti se mora toliko, kolikor se ustvari. Z zadolževanjem smo izgubili suverenost, svobodo. Javna uprava misli da denar raste na drevesu, se bohoti, živi v iluziji. Seveda je kriva država, politika, ki se zadolžuje. Politoki živijo v oblakih, ker večina ni nikoli delala. Deliti se mora, toliko, kolikor se ustvari. Tako je v gispodarstvu od nekdaj.
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+5
5 0
Anion6anion
11. 09. 2026 11.33
Zadolževanje države kot vsakič ko je na vrhu Janševa vlada.
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+9
11 2
Yon Dan
11. 09. 2026 11.40
Golobova vlada se je še takrat ko ni bilo potrebno. Sem pa proti temu. Tudi vlda Janša se, v Covid terorju, kjer je bil na čelu, še najbolj. Če bi direktorji vodili firme, kot vlade države, bi že zdavnaj vse propadlo.
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+5
5 0
Pajo_36
11. 09. 2026 11.43
VSAKA se bo zadolževala, ker tako mora. Večji problem je spet laganje, kao ni denarja a povečajo iz 15,4 najprej na 127, pol na 18. Gospodarji vojne to tako hočejo. Vi pa še dajte poln penzion JAnši pa Jankoviću pa državne polne plače, še to rabijo, pa nas davki ne bodo več dušili....kontra računa pa ni zunaj, jer pa reforma pokojninske sheme, kar pomeni boste delali več, ter višji DDV.
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-1
1 2
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