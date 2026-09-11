Šircelj: Več za obrambo, z rebalansom ne jemljemo nikomur

Vlada je včeraj sprejela rebalans za leto 2026. Glavni dodatek k temu rebalansu je, da primanjkljaj znaša 2,9 odstotka BDP. "Kar pomeni, da je v okviru fiskalnih pravil. Vlada je šla v smeri večje učinkovitosti porabe javnega denarja," je povedal minister za finance Andrej Šircelj.

Kot je povedal, so se nekatera sredstva, na primer za obrambo, povečala, da se zagotovi nivo vlaganja v varnost, ki je določen s pogodbo o članstvu v Natu. "S tem rebalansom ne jemljemo nikomur. Zagotavljamo socialno državo, ne zmanjšujemo investicij. Življenje bo v naslednjih štirih mesecih potekalo povsem nemoteno, ta proračun ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivnih. Ničesar ne bomo odvzeli, plačano bo vse, kar je določeno z zakonom – plače, štipendije, pokojnine, socialni prejemki."