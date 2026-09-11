Šircelj: Več za obrambo, z rebalansom ne jemljemo nikomur

Vlada je včeraj sprejela rebalans za leto 2026. Glavni dodatek k temu rebalansu je, da primanjkljaj znaša 2,9 odstotka BDP. "Kar pomeni, da je v okviru fiskalnih pravil. Vlada je šla v smeri večje učinkovitosti porabe javnega denarja," je povedal minister za finance Andrej Šircelj.
Kot je povedal, so se nekatera sredstva, na primer za obrambo, povečala, da se zagotovi nivo vlaganja v varnost, ki je določen s pogodbo o članstvu v Natu. "S tem rebalansom ne jemljemo nikomur. Zagotavljamo socialno državo, ne zmanjšujemo investicij. Življenje bo v naslednjih štirih mesecih potekalo povsem nemoteno, ta proračun ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivnih. Ničesar ne bomo odvzeli, plačano bo vse, kar je določeno z zakonom – plače, štipendije, pokojnine, socialni prejemki."
Šircelj je dejal, da ima Slovenija gospodarstvo, ki deluje dobro tudi v težkih razmerah, predvsem zaradi naftne krize. "V drugem četrtletju se je povečal bruto domači proizvod za 5 odstotkov, to je posledica domače potrošnje in večjega izvoza, predvsem farmacevtskih izdelkov in avtomobilske industrije ... Tudi v bančnem sektorju so podatki ugodni. Kreditiranje, predvsem v opremo, se povečuje. Imamo zelo močen bančni sistem."
Na podlagi kazalnikov gospodarske klime je Umar napovedal spremenjeno gospodarsko rast, ki znaša 3,8 odstotka, kar je posledica dejavnikov v drugem četrtletju. "Pričakujem, da se bo ta nadaljevala v tretjem četrtletju, predvsem ker imamo ugodne podatke o turistični sezoni," je povedal.
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