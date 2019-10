Sirena bo naznanila začetek in konec nevarnosti

Strokovnjaki državne enote za varstvo pred NUS so ugotovili, da gre za dve ameriški letalski bombi iz 2. svetovne vojne, prva je 250- in druga 500-kilogramska. Obe imata mehanska vžigalnika.

V ponedeljek so se na koordinacijskem sestanku srečali predstavniki vseh služb, ustanov in podjetij, ki sodelujejo pri pripravi načrta aktivnosti za varno onesposobitev dveh neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), najdenih med gradbenimi deli na dveh različnih lokacijah v Mariboru – na Taboru (ob Titovi cesti) in v Melju (ob Plinarniški ulici).

Evakuacija bo v obeh primerih potekala od 8. ure. Ceste bodo zaprte od 8. ure in predvidoma do 16. ure.

Podrobnosti evakuacije

Tako v četrtek kot v nedeljo bodo morali na širših območjih zapreti nekatere ceste in izvesti delno začasno evakuacijo prebivalstva v radiju 300 metrov od lokacije bombe. Evakuirani prebivalci se bodo umaknili na zbirno lokacijo – v dvorano Tabor. Tam bo dovolj prostora tudi za avtomobile, ki jih bo prav tako treba umakniti z območja evakuacije.

Evakuacija bo v obeh primerih potekala od 8. ure. Ceste bodo zaprte od 8. ure in predvidoma do 16. ure. Predvidoma ob 12. uri bo sprožena sirena z znakom za splošno nevarnost. Po končanem uničenju ubojnih sredstev bo sirena sporočila konec nevarnosti. Takrat se bodo ljudje lahko vrnili v svoje domove.

Pred intervencijo bo občinska komisija pregledala objekte na območju predvidene evakuacije in nato po koncu intervencije opravila tudi popis morebitne škode.

"Natančen načrt območja evakuacije in zapor je v pripravi in ga bomo sporočili jutri oziroma v sredo, enako podrobnejši potek evakuacije. Ob načrtovanju aktivnosti poteka tudi intenzivno obveščanje poslovnih subjektov, ki se jih bodo omenjeni ukrepi dotaknili in bo zato njihova dejavnost na omenjena dneva motena. Prebivalce na območju predvidene evakuacije bomo o tem obvestili tudi neposredno oziroma preko upravnikov," so še sporočili iz občine in poudarili, da bo za uspešno izvedbo onesposobitve obeh NUS izjemno pomembno, da vsi dosledno upoštevajo navodila pristojnih organov.