Širi se gripa: vse več obiskov v ZD Ljubljana

Večje obolevanje pričakujejo še kakšen teden ali dva, saj so prejšnji teden prevladovali predšolski otroci, sedaj bolj šolarji, so zapisali. V pretekli noči so zaznali tudi povečanje nočnih obiskov, predvsem že takoj na začetku delovanja ob 19. uri. Pojasnili so, da to kaže na večjo obolevnost, pa tudi na nezmožnost obravnave vseh, ki to želijo, v času rednih ambulant.

Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz zadnjega tedna novembra, število obiskov in posvetov zaradi gripi podobnih bolezni in obravnav zaradi drugih okužb dihal narašča in je že prestopilo sezonski prag.

Zadnji teden novembra je bil največji porast gripi podobnih bolezni med malčki do treh let starosti in med otroki od štirih do sedmih let starosti. Potrjeni primeri so se pojavljali v vseh delih države, nekaj več v zdravstvenih regijah Gorica, Koper, Kranj in Ljubljana.