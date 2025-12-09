Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Širi se gripa: vse več obiskov v ZD Ljubljana

Ljubljana, 09. 12. 2025 15.16 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
1

Na pediatrični nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so se frekvence obiskov med zadnjim vikendom zelo povečale. Beležijo skoraj podvojitev obiskov v primerjavi s prejšnjimi vikendi. Najpogosteje gre za vročinska stanja pri otrocih, po znakih sodeč za gripo, so pojasnili v ZD Ljubljana.

Večje obolevanje pričakujejo še kakšen teden ali dva, saj so prejšnji teden prevladovali predšolski otroci, sedaj bolj šolarji, so zapisali. V pretekli noči so zaznali tudi povečanje nočnih obiskov, predvsem že takoj na začetku delovanja ob 19. uri. Pojasnili so, da to kaže na večjo obolevnost, pa tudi na nezmožnost obravnave vseh, ki to želijo, v času rednih ambulant.

Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz zadnjega tedna novembra, število obiskov in posvetov zaradi gripi podobnih bolezni in obravnav zaradi drugih okužb dihal narašča in je že prestopilo sezonski prag.

Zadnji teden novembra je bil največji porast gripi podobnih bolezni med malčki do treh let starosti in med otroki od štirih do sedmih let starosti. Potrjeni primeri so se pojavljali v vseh delih države, nekaj več v zdravstvenih regijah Gorica, Koper, Kranj in Ljubljana.

Prazna garderoba
Prazna garderoba FOTO: POP TV

Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije in ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič je pojasnila, da natančnih podatkov o odsotnostih ne zbirajo, vendar ravnatelji v pogovorih poročajo o povečanem številu odsotnosti, kar je v tem času pričakovano. Na Osnovni šoli Danile Kumar ne opažajo odstopanja od običajnega števila okužb, je dejala. Poudarila je, da sicer zelo spodbujajo gibanje na zraku in zračenje učilnic.

Na NIJZ v sezoni virusnih obolenj vsem priporočajo, da imunski sistem okrepijo s prehrano in zdravim načinom življenja, ki vključuje vsakodnevno gibanje, po možnosti na svežem zraku. K zdravemu življenjskemu slogu pa sodi tudi opustitev nezdravih navad, kot je denimo kajenje, saj to vsakodnevno poškoduje obrambo dihal pred okužbami.

V času, ko virusi krožijo po zraku in se zadržujejo na površinah, priporočajo izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake akutne okužbe dihal. Med dobre navade za izogibanje okužbe sodita tudi redno umivanje rok s toplo vodo in milom in prezračevanje prostorov. Ko si rok ne moremo umiti, uporabimo razkužilo, svetujejo.

Ob prvih znakih okužbe vsem svetujejo, da ostanejo doma in se izogibajo tesnejšim stikom z drugimi, dokler simptomi ne izzvenijo. Tudi za že okužene je priporočljivo nošenje obrazne zaščitne maske, saj zmanjša možnost prenosa bolezni, so zapisali na NIJZ.

gripa bolezen pediatrija zd ljubljana
Naslednji članek

Vlada potrdila kandidate za veleposlanike, Golob kritičen do predsednice

SORODNI ČLANKI

Urgentni centri pod velikim pritiskom zaradi gripe, bolnike preusmerjajo

Gripa na pohodu: v nekaterih šolah manjka petina otrok

Proti gripi se je cepilo že več ljudi kot v celotni lanski sezoni

Bo gripa tudi v Sloveniji udarila prej kot običajno?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GAYPROPAGANDA
09. 12. 2025 15.44
Običajne higienske navade, kot so umivanje rok, razkuževanje in distanca zelo zmanjšajo število obolelih! S tem je manj obremenitev zdravstvenih ustanov, manj bolniških odsotnosti in porab zdravil. Vse kar smo se pred leti učili in danes več ne upoštevamo!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385