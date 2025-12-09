Širi se gripa: vse več obiskov v ZD Ljubljana

Večje obolevanje pričakujejo še kakšen teden ali dva, saj so prejšnji teden prevladovali predšolski otroci, sedaj bolj šolarji, so zapisali. V pretekli noči so zaznali tudi povečanje nočnih obiskov, predvsem že takoj na začetku delovanja ob 19. uri. Pojasnili so, da to kaže na večjo obolevnost, pa tudi na nezmožnost obravnave vseh, ki to želijo, v času rednih ambulant.
Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz zadnjega tedna novembra, število obiskov in posvetov zaradi gripi podobnih bolezni in obravnav zaradi drugih okužb dihal narašča in je že prestopilo sezonski prag.
Zadnji teden novembra je bil največji porast gripi podobnih bolezni med malčki do treh let starosti in med otroki od štirih do sedmih let starosti. Potrjeni primeri so se pojavljali v vseh delih države, nekaj več v zdravstvenih regijah Gorica, Koper, Kranj in Ljubljana.
Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije in ravnateljica Osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič je pojasnila, da natančnih podatkov o odsotnostih ne zbirajo, vendar ravnatelji v pogovorih poročajo o povečanem številu odsotnosti, kar je v tem času pričakovano. Na Osnovni šoli Danile Kumar ne opažajo odstopanja od običajnega števila okužb, je dejala. Poudarila je, da sicer zelo spodbujajo gibanje na zraku in zračenje učilnic.
Na NIJZ v sezoni virusnih obolenj vsem priporočajo, da imunski sistem okrepijo s prehrano in zdravim načinom življenja, ki vključuje vsakodnevno gibanje, po možnosti na svežem zraku. K zdravemu življenjskemu slogu pa sodi tudi opustitev nezdravih navad, kot je denimo kajenje, saj to vsakodnevno poškoduje obrambo dihal pred okužbami.
V času, ko virusi krožijo po zraku in se zadržujejo na površinah, priporočajo izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake akutne okužbe dihal. Med dobre navade za izogibanje okužbe sodita tudi redno umivanje rok s toplo vodo in milom in prezračevanje prostorov. Ko si rok ne moremo umiti, uporabimo razkužilo, svetujejo.
Ob prvih znakih okužbe vsem svetujejo, da ostanejo doma in se izogibajo tesnejšim stikom z drugimi, dokler simptomi ne izzvenijo. Tudi za že okužene je priporočljivo nošenje obrazne zaščitne maske, saj zmanjša možnost prenosa bolezni, so zapisali na NIJZ.
