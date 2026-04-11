Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Širi se smrad: pod HE Medvode odkrili onesnaženje Save

Ljubljana, 11. 04. 2026 09.57 pred 14 minutami 1 min branja 9

Avtor:
K.H. STA
Onesnaženje reke Save pod HE Medvode

Okoljska organizacija Alpe Adria Green je po obvestilu lokalnih prebivalcev odkrila onesnaženje reke Save pod Hidroelektrarno Medvode. Ker gre po njihovem za okoljski problem širšega pomena, ki zahteva takojšen odziv pristojnih organov, so to prijavili inšpekcijskim službam ter ministrstvu za naravne vire in prostor.

V Alpe Adria Green (AAG) so po opozorilu tamkajšnji prebivalcev 7. aprila opravili terenski ogled in ugotovili, da je voda smrdeča in motna zaradi propada rjavih zimskih alg v akumulacijah hidroelektrarn Mavčiče in Medvode. Nizki vodostaji Save so ta pojav še poslabšali, so sporočili.

Onesnaženje reke Save pod HE Medvode
FOTO: AAG

Za okoljski problem širšega pomena pa gre zato, ker se vodarni Kleče in Hrastje, iz katerih se napaja Ljubljana in širša okolica, nahajata dolvodno od teh hidroelektrarn, so pojasnili.

Kot so dodali, so opazili plasti odmrlih alg na produ, zaradi katerih ta ne deluje več kot naravni filter, temveč kot gnilišče. Akumulaciji Trboje in Zbilje sta že dalj časa zbiralnika detrita in organskega drobirja, kjer v anaerobnih razmerah nastajajo metan, amonijak in žveplove spojine.

Onesnaženje Save pri HE Medvode
FOTO: AAG

Po njihovem je treba izvesti ustrezne inšpekcijske meritve vode in sedimentov, ugotoviti vir organskega onesnaženja, preveriti pravilnost upravljanja akumulacij ob nizkih vodostajih ter sprejeti preventivne ukrepe za zaščito rib in drugih vodnih organizmov.

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
11. 04. 2026 10.57
Inšpektorja je že direktor povabil na kosilo, tako da bo problem hitro rešen.
Odgovori
0 0
Sortegilio
11. 04. 2026 10.54
Super in tak zrak vdihavajo tamkajsnji ljudje. Potem pa nic cudnega da so bolezni.
Odgovori
+2
2 0
kakorkoliže
11. 04. 2026 10.51
Kaj pa drugega kot onesnaženje. Kam pa mislite, da se zliva na tone žajfnice in blata.
Odgovori
+1
1 0
clox
11. 04. 2026 10.37
Takoj zapret vse hidro elektrarne
Odgovori
-1
0 1
Bananistanec
11. 04. 2026 10.49
Zakaj pa ne bi raje zaprli neodgovorne odgovorne
Odgovori
+2
2 0
Ici
11. 04. 2026 10.30
Morda pa so Savo onesnsžili kakšni razočarani svobodni kopalci, ki so si v svoji žalosto privoščili malo osvežilnega kopanja?! Aroma oziroma smrad bi bil v tem primeru logična posledica.
Odgovori
-7
2 9
proofreader
11. 04. 2026 10.15
Ne spuščati psov tu v vodo, da se ne ponovi bohinjska zgodba.
Odgovori
+8
10 2
Ježek Tekka
11. 04. 2026 10.14
Svoboda pri kopanju.
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641