Širi se smrad: pod HE Medvode odkrili onesnaženje Save

V Alpe Adria Green (AAG) so po opozorilu tamkajšnji prebivalcev 7. aprila opravili terenski ogled in ugotovili, da je voda smrdeča in motna zaradi propada rjavih zimskih alg v akumulacijah hidroelektrarn Mavčiče in Medvode. Nizki vodostaji Save so ta pojav še poslabšali, so sporočili.

Za okoljski problem širšega pomena pa gre zato, ker se vodarni Kleče in Hrastje, iz katerih se napaja Ljubljana in širša okolica, nahajata dolvodno od teh hidroelektrarn, so pojasnili.

Kot so dodali, so opazili plasti odmrlih alg na produ, zaradi katerih ta ne deluje več kot naravni filter, temveč kot gnilišče. Akumulaciji Trboje in Zbilje sta že dalj časa zbiralnika detrita in organskega drobirja, kjer v anaerobnih razmerah nastajajo metan, amonijak in žveplove spojine.