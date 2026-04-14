Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Širitev avtoceste ohromila promet: pot do Ljubljane daljša za eno uro

Ljubljana, 14. 04. 2026 08.37 pred 6 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Gneča na štajerski avtocesti

Na cestah, ki vodijo v prestolnico, še posebej pa na štajerski avtocesti je zaradi jutranje konice in del med priključkoma Domžale in Sneberje močno povečan promet v smeri Ljubljane. Med Blagovico in Ljubljano zamuda znaša več kot eno uro, poroča Prometno-informacijski center. Dodatno promet ovira še prometna nesreča.

Na štajerski avtocesti območje zastojev trenutno zajema pas od priključka Blagovica pa vse do razcepa Zadobrova v Ljubljani. Na koncu uvoza Domžale proti Ljubljani se je zgodila še prometna nesreča.

Med Zadobrovo in Domžalami so sicer minuli vikend začeli naslednjo fazo projekta vzpostavljanja tretjega pasu. V obe smeri je tako spremenjen prometni režim, ki vpliva na pretočnost prometa.

Kot nam je povedala bralka, ki prihaja iz okolice Domžal, za pot do Ljubljane zdaj potrebuje več kot eno uro, pred začetkom del pa okoli 20 minut. "Stoji vse: Ihan, Selo pri Ihanu, Domžale, Trzin, Mengeš, Sneberje, Litijska ...," je naštela.

Na tem odseku so nastajale dolge kolone že včeraj. Ob zastojih na avtocesti je promet močno obremenjen tudi na vzporedni cesti, ki vodi do Domžal in naprej proti Ljubljani.

Dela na štajerski avtocesti
FOTO: Dars

Dela bodo trajala do druge polovice leta 2027

Zaključek vseh del je na štajerski avtocesti predviden šele v septembru 2027. V letošnjem letu bodo dela potekala predvidoma do konca oktobra. V zimskem času bo sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju ponovno urejen po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.

Rekonstrukcija vključuje vzpostavitev prometnega profila s stalnimi tremi voznimi pasovi brez odstavnih pasov ter razširitev odstavnega pasu za približno meter in pol z izgradnjo SOS niš.

Izvedena bo celovita obnova 15 kilometrov voziščne konstrukcije ter poenotenje ustroja ceste. Med pomembnejšimi posegi sta tudi preureditev priključkov Šentjakob in Sneberje, kjer bodo zgrajeni novi pospeševalni in zaviralni pasovi, novi priključni kraki, krožno križišče ter zadrževalnik odpadnih voda.

Preberi še Na štajerki se vzpostavlja tretji pas, pričakujejo več gneče

Projekt vključuje tudi ureditev sredinskega ločilnega pasu v nezeleni izvedbi, vzpostavitev kontrolirane odvodnje, popolno pokritost odseka z videonadzorom ter postavitev nove prometne signalizacije. Med drugim pa bodo postavili tudi 35.492 metrov novih protihrupnih ograj.

promet gneča zastoji

Zelo zahtevna operacija z 80-tonskimi transportnimi enotami

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
trollolll
14. 04. 2026 08.51
Bi mogli met ponovitev volitev...bi potem podaljsal veljavnost vinjet kar do konca leta. Pa se ena bozicnica bi prletela sredi leta.
Odgovori
0 0
Hitri Zigi 78
14. 04. 2026 08.48
Pa sej prav da stoji. In stala bo dokler se vozači vozite sami s svojim avtom. Ko se boste pa 4 peljali skupaj pa se bo verjetno tudi gužva zmanjšala.
Odgovori
-3
1 4
crazyHorse
14. 04. 2026 08.50
ne bo, ker ne stoji zarad kolicine, stoji zrad tega ker ljudje ne znajo vozit in zato ker ne znajo prav cest oznacit in izvajat del normalno
Odgovori
0 0
4krogci
14. 04. 2026 08.46
Iz dveh pasov in zastojev, so nardil dva pasa (en malo ozji) in so se vedno isti zastoji…ampak krivec je pa izgradnja 3 pasa 🤣🙈🙈
Odgovori
+3
3 0
Lepdan123
14. 04. 2026 08.44
To, da zaradi širitve stoji celotna severna obvoznica ste še pozabili napisati. Pa da ne govorim o Golovcu... Daj napišite realno stanje, ne samo enega dela. Vemo tudi, da se bo druga polovica 2027 podaljšala na prvo ali drugo polovico 2028, kot vedno.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
zadovoljna
Portal
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Dnevni horoskop: Tehtnice poslušajo intuicijo, device so potrpežljive
Dnevni horoskop: Tehtnice poslušajo intuicijo, device so potrpežljive
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?
vizita
Portal
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
cekin
Portal
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Portal
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kako načrtovati prenovo, da ne boste na koncu plačali več
Kako načrtovati prenovo, da ne boste na koncu plačali več
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
okusno
Portal
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641