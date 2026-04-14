Širitev avtoceste ohromila promet: pot do Ljubljane daljša za eno uro

Na štajerski avtocesti območje zastojev trenutno zajema pas od priključka Blagovica pa vse do razcepa Zadobrova v Ljubljani. Na koncu uvoza Domžale proti Ljubljani se je zgodila še prometna nesreča.
Med Zadobrovo in Domžalami so sicer minuli vikend začeli naslednjo fazo projekta vzpostavljanja tretjega pasu. V obe smeri je tako spremenjen prometni režim, ki vpliva na pretočnost prometa.
Kot nam je povedala bralka, ki prihaja iz okolice Domžal, za pot do Ljubljane zdaj potrebuje več kot eno uro, pred začetkom del pa okoli 20 minut. "Stoji vse: Ihan, Selo pri Ihanu, Domžale, Trzin, Mengeš, Sneberje, Litijska ...," je naštela.
Na tem odseku so nastajale dolge kolone že včeraj. Ob zastojih na avtocesti je promet močno obremenjen tudi na vzporedni cesti, ki vodi do Domžal in naprej proti Ljubljani.
Dela bodo trajala do druge polovice leta 2027
Zaključek vseh del je na štajerski avtocesti predviden šele v septembru 2027. V letošnjem letu bodo dela potekala predvidoma do konca oktobra. V zimskem času bo sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju ponovno urejen po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.
Rekonstrukcija vključuje vzpostavitev prometnega profila s stalnimi tremi voznimi pasovi brez odstavnih pasov ter razširitev odstavnega pasu za približno meter in pol z izgradnjo SOS niš.
Izvedena bo celovita obnova 15 kilometrov voziščne konstrukcije ter poenotenje ustroja ceste. Med pomembnejšimi posegi sta tudi preureditev priključkov Šentjakob in Sneberje, kjer bodo zgrajeni novi pospeševalni in zaviralni pasovi, novi priključni kraki, krožno križišče ter zadrževalnik odpadnih voda.
Projekt vključuje tudi ureditev sredinskega ločilnega pasu v nezeleni izvedbi, vzpostavitev kontrolirane odvodnje, popolno pokritost odseka z videonadzorom ter postavitev nove prometne signalizacije. Med drugim pa bodo postavili tudi 35.492 metrov novih protihrupnih ograj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.