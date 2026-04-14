Širitev avtoceste ohromila promet: pot do Ljubljane daljša za eno uro

Na štajerski avtocesti območje zastojev trenutno zajema pas od priključka Blagovica pa vse do razcepa Zadobrova v Ljubljani. Na koncu uvoza Domžale proti Ljubljani se je zgodila še prometna nesreča.

Med Zadobrovo in Domžalami so sicer minuli vikend začeli naslednjo fazo projekta vzpostavljanja tretjega pasu. V obe smeri je tako spremenjen prometni režim, ki vpliva na pretočnost prometa.

Kot nam je povedala bralka, ki prihaja iz okolice Domžal, za pot do Ljubljane zdaj potrebuje več kot eno uro, pred začetkom del pa okoli 20 minut. "Stoji vse: Ihan, Selo pri Ihanu, Domžale, Trzin, Mengeš, Sneberje, Litijska ...," je naštela.

Na tem odseku so nastajale dolge kolone že včeraj. Ob zastojih na avtocesti je promet močno obremenjen tudi na vzporedni cesti, ki vodi do Domžal in naprej proti Ljubljani.