Širitev pravic: sodobnejša inzulinska črpalka, trajne napotnice za kronične bolezni

Bolniki s sladkorno boleznijo tipa ena, ki imajo pogoste in hude hipoglikemije, bodo po novem upravičeni do sodobnejše inzulinske črpalke z zaprto zanko na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. Gre za od 2000 do 3000 oseb v Sloveniji, ki bodo upravičene do takšne črpalke.

Od 16. maja bodo na stroške obveznega zavarovanja na voljo ortopedski čevlji in spone po Ponsetijevi metodi za otroke, ki se rodijo (okoli 20 na leto) z iztegnjenim in navznoter obrnjenim stopalom. Med medicinske pripomočke sta uvrščena izkašljevalnik in potrošni material zanj. Gre za aparat, ki osebi, ki ni možna kašljanja zaradi bolezni mišic, poškodbe živcev ali hude pljučne bolezni, omogoča, da ustrezno očisti spodnje dihalne poti.

Po novem bo obdobje trajanja ušesnih vložkov za slušni aparat določeno glede na starostne skupine, saj je ta doba trajanja krajša pri mlajših zavarovanih osebah, pri katerih so anatomske spremembe pogostejše. Za polnoletne pa je določena triletna doba trajanja, kolikor naj bi bila v povprečju življenjska doba ušesnih vložkov. Te spremembe bodo zadevale okoli 70.000 uporabnikov slušnih aparatov v Sloveniji.

Doslej so lahko na stroške ZZZS do kompresijskih rokavic ali nogavic prišli le bolniki z limfedemom, po novem pa bodo lahko do kompresijskih pripomočkov prišli tudi bolniki z globoko vensko trombozo in stanjem po zacelitvi kronične rane zaradi venske razjede. Po novem bo do kompresijskih pripomočkov upravičenih okoli 8000 bolnikov.

Zdravniki bodo po novem lahko predpisovali medicinske pripomočke, sprva to velja za plenice za inkontinenco, na ravni podskupine. To pomeni, da bo imel bolnik – gre za okoli 80.000 ljudi v Sloveniji – možnost, da si na podlagi naročilnice sam pri dobavitelju izbere posamezne pripomočke, zdravniku pa ne bo treba določati denimo velikosti plenice za bolnike.

Določene medicinske pripomočke – ušesne vložke in potrošne materiale za izkašljevalnik – bo mogoče uveljavljati neposredno pri dobavitelju brez nove naročilnice. S tem se bo zmanjšalo število obiskov zdravnikov specialistov, nova ureditev se bo začela uporabljati 1. novembra.