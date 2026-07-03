Širitev primorke letos (še) ne bo povzročala zastojev

Dars je posel za širitev primorske avtocestne vpadnice v Ljubljano družbama Kolektor CPG in Trgograd oddal spomladi letos. Njuna skupna ponudba je bila brez davka vredna 144,2 milijona evrov, z davkom pa nekaj manj kot 176 milijonov evrov.

Prometni zastoj v smeri razcepa Kozarje in naprej proti Vrhniki FOTO: Luka Kotnik

Javno naročilo je lahko izvedel po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja za širitev avtoceste med Kozarjami in Vrhniko oziroma Verdom. Tega je septembra lani dobil dve leti po vložitvi vloge zanj. Načrtovani so celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra, izvedba odstavnih niš in ustrezne razširitve pri premostitvenih objektih. Z izvedeno širitvijo bo v svoji polni funkciji zaživel septembra lani odprt avtocestni priključek Dragomer.

Priključek Dragomer FOTO: Infopot

Začetek glavnih gradbenih del je po navedbah Darsa predviden spomladi prihodnje leto. Jeseni letos bi se lahko začela le posamezna pripravljalna dela, denimo izvedba predobremenilnih nasipov, ki bodo zahtevala zgolj omejene prometne ureditve, kot so zapore odstavnega pasu, so za STA zapisali v državnem upravljavcu avtocest. Ob tem so dodali, da novih večjih delovišč z obnovitvenimi deli med letošnjo poletno turistično sezono na avtocestnem omrežju ne načrtujejo. Trenutno namreč na avtocestah in hitrih cestah potekajo številni projekti obnove, ki močno vplivajo na promet.

Stroji brnijo po vsej državi

Na primorski avtocesti je veliko gradbišče pri Postojni, s tem koncem tedna bo stekla naslednja velika faza obnovitvenih del na vipavski hitri cesti čez Rebernice. Obenem poteka prvi del širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano med Domžalami in Zadobrovo, na štajerski avtocesti se nadaljujeta tudi velika projekta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pri Slovenski Bistrici. Dela potekajo tudi v Šentilju. Na dolenjski avtocesti poteka obnova odseka med Ivančno Gorico in Bičem, promet je zaradi del moten tudi na več odsekih gorenjske avtoceste.

Dars: Nadaljevanje po zimski prekinitvi