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Slovenija

Širitev primorke letos (še) ne bo povzročala zastojev

Ljubljana, 03. 07. 2026 16.15 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
T.H. STA
Prometni zastoj v smeri razcepa Kozarje in naprej proti Vrhniki

Začetek glavnih gradbenih del za širitev primorske avtoceste med razcepom Kozarje in Vrhniko je predviden spomladi prihodnje leto, letos jeseni bi se lahko začela zgolj nekatera pripravljalna dela z omejenim vplivom na promet, so napovedali na Darsu. Prejšnji mesec so pogodbo podpisali s konzorcijem podjetij Kolektor CPG in Trgograd.

Dars je posel za širitev primorske avtocestne vpadnice v Ljubljano družbama Kolektor CPG in Trgograd oddal spomladi letos. Njuna skupna ponudba je bila brez davka vredna 144,2 milijona evrov, z davkom pa nekaj manj kot 176 milijonov evrov.

Prometni zastoj v smeri razcepa Kozarje in naprej proti Vrhniki
Prometni zastoj v smeri razcepa Kozarje in naprej proti Vrhniki
FOTO: Luka Kotnik

Javno naročilo je lahko izvedel po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja za širitev avtoceste med Kozarjami in Vrhniko oziroma Verdom. Tega je septembra lani dobil dve leti po vložitvi vloge zanj.

Načrtovani so celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra, izvedba odstavnih niš in ustrezne razširitve pri premostitvenih objektih. Z izvedeno širitvijo bo v svoji polni funkciji zaživel septembra lani odprt avtocestni priključek Dragomer.

Priključek Dragomer
Priključek Dragomer
FOTO: Infopot

Začetek glavnih gradbenih del je po navedbah Darsa predviden spomladi prihodnje leto. Jeseni letos bi se lahko začela le posamezna pripravljalna dela, denimo izvedba predobremenilnih nasipov, ki bodo zahtevala zgolj omejene prometne ureditve, kot so zapore odstavnega pasu, so za STA zapisali v državnem upravljavcu avtocest.

Ob tem so dodali, da novih večjih delovišč z obnovitvenimi deli med letošnjo poletno turistično sezono na avtocestnem omrežju ne načrtujejo. Trenutno namreč na avtocestah in hitrih cestah potekajo številni projekti obnove, ki močno vplivajo na promet.

Stroji brnijo po vsej državi

Na primorski avtocesti je veliko gradbišče pri Postojni, s tem koncem tedna bo stekla naslednja velika faza obnovitvenih del na vipavski hitri cesti čez Rebernice. Obenem poteka prvi del širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano med Domžalami in Zadobrovo, na štajerski avtocesti se nadaljujeta tudi velika projekta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pri Slovenski Bistrici. Dela potekajo tudi v Šentilju.

Na dolenjski avtocesti poteka obnova odseka med Ivančno Gorico in Bičem, promet je zaradi del moten tudi na več odsekih gorenjske avtoceste.

Dars: Nadaljevanje po zimski prekinitvi

V Darsu so izpostavili, da večina projektov poteka več gradbenih sezon, zato gre v številnih primerih za nadaljevanje del po začasni zimski prekinitvi in ne za povsem nove posege v prometni prostor.

Poudarili so, da gre v pretežni meri za obsežne in nujne prenove dotrajane infrastrukture, ki potekajo z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti, boljše pretočnosti prometa ter zanesljivejšega delovanja avtocestnega omrežja v prihodnje.

"Pri načrtovanju in izvedbi del si prizadevamo, da bi bil njihov vpliv na promet čim manjši, zato so delovne zapore povsod, kjer to dopuščajo tehnične značilnosti cestišča in varnostni pogoji, organizirane tako, da promet večino časa poteka po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer," so še zapisali.

primorska avtocesta širitev kozarje vrhnika

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KOMENTARJI1

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fotr80
03. 07. 2026 16.57
seveda in spet je dobil isti izjavalec za delat, ki ze ima odprta gradbisca po vsej avtocesti....torej namesto 10ih ljudi na enem gradbiscu, bodo naslednje leto samo se po 4 delavci. ponoci se tudi v tej vrocini ne dela nikjer vec, samo 2dni so delali, ko je minister skakal naokol-vse za kamere. Da sem jaz sef darsa, bi bila vsa dela zgrajena v najmanj pol krajsem roku ali pa sploh nebi dobil dela. 8km siritve pasu pri domzalah v eno stran vec kot pol leta, naslednje leto pa se v kontra proti MB in to je sama ravnina, odstavni pas se samo siri, pa nikoli ni vec kot 5 delavcev na celem odseku. al lahko nekdo sefa darsa in te izvajalce nekdo kazensko ovadi, ker nas j....cela leta ze s temi deli. na gorenjki menjajo asfalt, pa je bil se cisto dober, je marsikje mnogo slabsi. jest tega res ne razumem.
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