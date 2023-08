Širitev štajerske avtoceste: Dars zaprosil za okoljevarstveno dovoljenje

Kot smo že poročali, je vodja službe za upravljanje s prometom in prometno varnostjo na Darsu Zvonko Zavasnik pojasnil, da je Dars že pred časom začel študije širitve in v zadnjem času so v izdelavi projektov za širitev štajerske in primorske vpadnice. "Projekti bodo pripravljeni do jeseni," je zatrdil.

Tudi ministrica Alenka Bratušek je že pojasnila, da je širitev vpadnic s Štajerskega in Primorskega že na mizi Darsa. Pojasnila je, da sicer ne gre za kratkoročne rešitve, ampak za srednjeročne. "To so projekti, s katerimi se ukvarjamo," je poudarila.