Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Slovenija

Širitev štajerske avtocestne vpadnice v šestpasovnico: stekla prva dela

Ljubljana, 22. 09. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
20

Na odseku štajerske avtoceste med priključkoma Domžale in Šentjakob so stekla prva gradbena dela v sklopu projekta širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico. Celoten projekt, ki bo potekal v dveh etapah, naj bi bil zaključen do konca leta 2027, ves čas pa bo promet v obe smeri potekal po dveh pasovih.

Potem ko so Darsovi delavci konec tedna uredili novo prometno ureditev, so tako med Domžalami in Šentjakobom danes stekla še prva gradbena dela. V prvem koraku gre za rekonstrukcijo sredinskega ločilnega pasu, ki v prihodnje ne bo več zelen, ampak bodo vozišči ločevali betonski bloki.

Do predvidoma sredine decembra bo promet na tem odseku potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, omejitev hitrosti pa bo ob vstopanju v delno zaporo 60 kilometrov na uro, v območju same zapore pa 80 kilometrov na uro.

V zimski sezoni naj nato dela na samem vozišču ne bi potekala oz. morda le na kakšnem krajšem odseku, medtem ko naj bi se spomladi nato začela še dela za samo širitev avtoceste z ukinitvijo sedanjega odstavnega pasu.

Celoten projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano, po pogodbi vreden skoraj 99 milijonov evrov z davkom, naj bi po napovedih Darsa zaključili do konca leta 2027.

Dela bosta izbrana izvajalca, podjetji CGP in Pomgrad, izvajala v dveh etapah. Prva zajema odsek med Domžalami in Šentjakobom, rok za izvedbo del je 355 dni od uvedbe v delo, druga pa odsek med Šentjakobom in razcepom Zadobrova, kjer je rok 430 dni od uvedbe v delo. Etapi bosta po zagotovilih pristojnih na Darsu potekali vzporedno, tako da se roka prekrivata.

Rekonstrukcija odseka v šestpasovnico

Po koncu rekonstrukcije odseka v šestpasovnico, ki je po besedah vodje Darsove službe za obnovo Matica Pozniča tehnično zelo zahteven poseg, ki je terjal večletne priprave, bodo na vsakem smernem vozišču trije vozni pasovi. Na levem in sredinskem bo omejitev 130, na desnem pa 110 kilometrov na uro.

Cestišče bo na vsaki strani razširjeno za 1,5 metra, zamenjana bo voziščna konstrukcija, tako da bo ustroj ceste poenoten, z večjimi posegi bosta preurejena priključka Šentjakob in Sneberje, sredinski zeleni pas bo po celotnem odseku ukinjen, vzpostavljen pa bo tudi video nadzor z devetimi portali za nadzor in vodenje prometa.

Poleg tega bo postavljenih še 22 novih portalov in polportalov s kažipotno signalizacijo, izvedenih pa bo tudi več okoljskih ukrepov, tako med gradnjo kot med samim obratovanjem. Tako bodo uredili novo protihrupno in protiprašno zaščito.

Začetek del na štajerski avtocesti
Začetek del na štajerski avtocesti FOTO: Luka Kotnik

Dars večjih zastojev ne pričakuje

Vodja Darsove službe za upravljanje s prometom in prometno varnostjo Zvonko Zavasnik je izpostavil, da bosta v celotnem poteku del za širitev štajerske vpadnice v šestpasovnico urejena po dva prometna pasova v vsako smer. Čeprav bosta ožja, bosta vseeno širša od pasov v drugih podobnih delnih prometnih zaporah in bosta tako predstavljala nadstandard.

Večjega dodatnega vpliva na pretočnost prometa na enem bolj obremenjenih avtocestnih odsekov v državi z izrazito jutranjo in popoldansko konico in brez bistvenih nihanj prometne obremenitve skozi leto tako na Darsu ne pričakujejo. Edina težava bi lahko v tej prvi fazi bil krajši pospeševalni pas na priključku Domžale, zaradi česar bi lahko prišlo do zastoja na občinski cesti.

Na Darsu vse voznike pozivajo, naj redno spremljajo in preverjajo stanje na cesti in prometna obvestila, informacije o delih bodo šle tudi tujim avtoklubom. Po Pozničevih besedah bo po koncu del to najbolj sodoben avtocestni odsek v državi, še vedno pa bodo ostala ozka grla na ljubljanski obvoznici in ob vstopanju v Ljubljano.

Začetek del na štajerski avtocesti
Začetek del na štajerski avtocesti FOTO: Luka Kotnik

V pripravi načrti za širitev primorske avtocestne vpadnice

Širitev štajerske avtocestne vpadnice po besedah predsednika Darsove uprave Andreja Ribiča poteka z namenom povečanja pretočnosti in predvsem varnosti, saj gre za eno najbolj nevralgičnih točk na vhodu v ljubljanski avtocestni obroč. Prepričan je, da bo tudi pretočnost po dokončanju širitve bistveno večja.

Večjih težav med potekom del zaradi prometne ureditve z dvema pasovoma v vsako smer ne pričakuje, če se bodo vozniki držali omejitev in upoštevali signalizacijo.

Glede ozkih grl pri navezovanju na ljubljansko obvoznico je medtem Ribič, ki priznava, da idealnih rešitev ob tem obsegu prometa ni, znova izpostavil pomen sistema dinamičnega upravljanja hitrosti za zmanjšanje zastojev ob vstopanju v Ljubljano. Ker večina voznikov omejitev hitrosti ne spoštuje, se s Policijo pogovarjajo o uvedbi nadzora in kaznovanja kršiteljev.

Ukrep širitve štajerske vpadnice naj bi po Darsovih ocenah zadostoval za 10 let, nadaljnji ukrepi za širitev avtoceste v smeri Celja pa so odvisni od ukrepov na območju Ljubljane. Tako Dars npr. že izvaja pripravo za širitev primorske avtocestne vpadnice med Vrhniko in Brezovico ter zahodne obvoznice med razcepoma Kozarje in Koseze v šestpasovnico. Okoljevarstveno soglasje za del med Vrhniko in Brezovico je bilo izdano julija, čaka se na njegovo pravnomočnost.

Ribič je ob tem na odločevalce apeliral, naj se postopki umeščanja v prostor skrajšajo, saj Slovenijo v naslednjih letih zaradi nakopičenih zamud iz zadnjih 10, 15 let čaka še veliko večjih obnovitvenih del na avtocestnem omrežju, da se izboljšata pretočnost in varnost.

dars štajerska avtocesta obnova avtocesta
Naslednji članek

Breznik opozoril na rast inflacije, Golob zagotovil uvedbo obvezne božičnice

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gasper111
22. 09. 2025 15.32
Prekleta banda pokvarjena koruptivna!! DARS ni nič drugega kot navadna horda nesposobnežev in lopovov!! Prvi avtocestni odsek v Sloveniji je bil zgrajen med Vrhniko in Postojno. Gradnja se je začela leta 1970, odprli pa so ga konec leta 1972. Gre za skoraj 33 kilometrski odsek, ki je bil končan v dveh letih in pol. In to štirje pasovi iz nule in z bistveno slabšo gradbeno mehanizacijo. V današnjem času z vso moderno mehanizacijo bo pa DARS odsek med uvozoma Domžale in LJ - Zadobrova, ki po Google Maps meri vsega 6,6 kilometra prav tako pacal dve leti!! In to kljub dejstvu, da gre za 5x krajši odsek kje potrebno namesto štirih zgraditi le dva pasova. Naj mi nekdo razloži to anomalijo!! Ja seveda, težko je za delo, ki je opravljeno v nekaj mesecih upravičiti 100 mio € porabljenega denarja, če pa se stvar vleče leta in leta potem je pa to že lažje. Jaz imam vinjeto primarno zato, da se vozim v službo in nazaj. In kaj naj sedaj plačam za uporabo AC od Domžal do LJ - 2 leti in pol stanja v koloni po ceni 115€ / leto?! V tej državi se mora človeku res odtrgat!!!
ODGOVORI
0 0
brabusednet
22. 09. 2025 15.31
Lahko je 8 pasov,če potem nastane zamašek,ker vpadnice v mesto ne požirajo toliko vozil.
ODGOVORI
0 0
Borka76
22. 09. 2025 15.30
Ni čudno, da bo šele 2027 končano. Danes “delali” na začetku in koncu zožitve, in sicer so pričeli z odstranjevanjem ograje. A je to! Kot risanka. Na vsakem delu bila 2, ki sta nekaj poskusala delat in vsaj 10 zraven gledalcev in telefonistov. Namesto da bi 50 ljudi naenkrat ograjo odstranjevalo in jo v parih dneh odstranilo, bodo delali so zime. Katastrofa! In se pridruzujem mnenju, da zdaj bomo pac v 3 pasovih stali, namesto v 2. Kolone se bodo tako navidezno skrajsale. Se vedno pa bo vecina teh avtov morala zapeljati v LJ in nekam parkirat!
ODGOVORI
0 0
bodi
22. 09. 2025 15.26
bedaki iz 4 pasov na 6 potem pa spet 4 torej bo vse stalo tako kot sedaj, to pa so inženirji za dr... e... k delat
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
22. 09. 2025 15.21
+1
Butli.......ni problem v pasovih......ampak v voznikih k se ne znajo vozit
ODGOVORI
1 0
Hames
22. 09. 2025 15.14
Brezveze. Zdaj bo pa 6 pasov polnih namesto 4. Treba se je vprašati zakaj že štirje niso dovolj. Treba se je vprašati kako izgleda javni promet, ali avtobusne linije funkcionirajo, ali železnica funkcionira itd. Širiti pasove je tako kot, da bi nekomu s prekomerno težo namesto fitnesa svetovali nakup širših hlač.
ODGOVORI
0 0
ata_jez
22. 09. 2025 15.14
"Dars večjih zastojev ne pričakuje" ... torej - presenečenje? Spet?
ODGOVORI
0 0
Googlebot
22. 09. 2025 15.11
+1
A ni to žalostno da komaj sedaj delajo iz odstavnega pasu vozni? Komaj sedaj bodo zeleni sredinski pas naredili betonski?! To kaj je v Avstriji že standard zadnjih 25 let. V Avstriji so vsi odstavni pasovi iz istega materiala kot vozni in prehitevalni pas. Prej so denar preštevali koliko so privarčevali z tankim asvaltom na odstavnem pasu sedaj pa ni problem na 100tine milijonov noter vlagat.
ODGOVORI
1 0
pager
22. 09. 2025 15.09
+2
približujemo se zadnji četrtini leta 25 in teh par kvadratov asfalta se bo polagal do konc leta 27, če???, nisem strokovnjak, vidim pa okol po svetu kaj se zgradi v določenem času, tko da..., po drugi strani pa čist prav, naj se vam dogaja...
ODGOVORI
2 0
ta_pametni
22. 09. 2025 15.03
+2
Odcep Kozarje in primorka pa bodo 3 pasovnico morda dočakali leta 2037.
ODGOVORI
2 0
Denis Pokora 1
22. 09. 2025 14.59
+1
Kaj mislijo Ljubljano čisto zablokirati. Prvo je treba promet odpeljati iz Ljubljane ne pa tlačiti noter še več železja. Ni na Darsu nobenem jasno, da je največji problem y iz Ljubljane. Jaz predlagam , da se primorska cesta preorje in naredi njivo bomo Ljubljančani imeli vsaj zelenjavo saj od avtoceste razen znakov ni ne duha ne sluha.
ODGOVORI
1 0
brabusednet
22. 09. 2025 14.59
+1
Koliko aneksov je že v predalu in čakajo na akcijo.A bo treba vse protihrupne ograje odstranit.Mislim,da so preblizu.
ODGOVORI
1 0
ŠTRAJK ZA VSE
22. 09. 2025 14.48
+7
Kitajci bi do konca 2027 zgradili novo 6 pasovnico z novimi nadvozi, podvozi, in mostovi.... Toliko o naši neverjetni hitrosti.....
ODGOVORI
7 0
Jernej Sekirnik
22. 09. 2025 15.08
+2
Vmes pa bi naredili novo visoko hitrostno železniško progo MB-LJ-KP
ODGOVORI
2 0
BroNo1
22. 09. 2025 14.48
+7
Bogi ljudje kako se bodo vozili na delo in iz dela……
ODGOVORI
7 0
kokicas
22. 09. 2025 14.47
+4
Tripasovnica pri tem prometu in brez rešitve Ljubljanskega obroča je bolj pljunek v morje. Če mislijo ob enem širiti pa še primorski konec bo pa spet kolaps, kot je vsak dan ob desetega aprila vsak dan, če nočejo dojeti da noben sistem nebo rešil zastojev brez dodatnih pasov pa imamo lahko električne avtomobile pa avtobuse. Imamo povsem nedelujoč javni prevoz letališče je okrnjeno, železnice čakamo na popravilo pravijo vodilni, avtoceste so v kolapsu in resnih rešitev ni.
ODGOVORI
4 0
Artechh
22. 09. 2025 14.45
+3
In ko bo narejeno se bo ugotovilo da nič ne pomaga. Kaj ti bo 100 pasov če Ljubljana ne požira N koncu
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
22. 09. 2025 14.40
+4
tole že vidim da bo zmazek
ODGOVORI
4 0
Teofil
22. 09. 2025 14.35
+2
Kaj se bo delala tripasovnica ali šestpasovnica
ODGOVORI
2 0
alko10000
22. 09. 2025 14.44
+0
Verjetno ne znaš sestevat al pa se delas.. .
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256