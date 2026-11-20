Na 2,7 kilometra dolgem odseku so načrtovani razširitev avtoceste v šestpasovnico s tremi prometnimi pasovi in odstavnim pasom v vsako smer, celovita preureditev priključka Brdo, rekonstrukcija objektov, kot so nadvozi in mostovi, in prilagoditev cestne infrastrukture ter izvedba protihrupnih ograj in drugih okoljskih ukrepov, so v objavi na družbenih omrežjih nanizali v Darsu.

Gre sicer za dolgo pričakovan projekt, ki naj bi omogočil bolj tekoč promet na tem zelo prometno obremenjenem odseku, ki povezuje gorenjsko in primorsko avtocesto. "Gre za pomemben mejnik pri posodobitvi ljubljanskega avtocestnega obroča, ki bo pomembno prispeval k večji pretočnosti in varnosti," so zapisali v Darsu.

Pritožba na gradbeno dovoljenje, ki ga je v integralnem postopku izdalo ministrstvo za okolje in prostor, ni mogoča, je pa v roku 30 dni od vročitve odločbe možno zoper dovoljenje sprožiti upravni spor.

"Aktivnosti se bodo nadaljevale takoj, ko gradbeno dovoljenje postane pravnomočno. Pri tem bomo uskladili načrtovano faznost del tudi s projektom razširitve odseka Brezovica–Vrhnika, da bo vpliv na promet med izvajanjem del čim manjši," so napovedali v Darsu.

Spomladi naslednje leto je namreč predviden tudi začetek glavnih gradbenih del za širitev primorske avtoceste med razcepom Kozarje in Vrhniko oz. Verdom. Posel je Dars oddal družbama Kolektor CPG in Trgograd, pogodbena cena je 144,2 milijona evrov brez DDV oz. skoraj 176 milijonov evrov z davkom.