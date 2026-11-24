Simon Novak je v današnji izjavi za medije poudaril, da je direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić že leta 2024 opozarjala, da delujejo na 38.000 kvadratnih metrih površine, potrebovali pa bi najmanj 15.000 kvadratnih metrov več. "Projekti za nadzidavo stavbe H in vzpostavitev stolpiča bi prinesli le 9600 kvadratnih metrov, kar pomeni, da bi bili v zaostanku, tudi če bi že danes imeli te prostore," je dejal Novak. Torej bi morali po izvedbi projekta v vrednosti skoraj 43 milijonov evrov znova iskati dodatne zmogljivosti, je dodal. Hkrati je poudaril, da mora biti reševanje prostorske stiske ljubljanskega onkološkega inštituta sestavni del celovitega razvoja slovenske onkologije. Na ministrstvu bodo zato do konca leta ustanovili delovno skupino, ki bo ocenila prostorske, finančne, kadrovske in organizacijske potrebe, na podlagi njenih ugotovitev pa bodo določili nadaljnje korake. "Želimo poiskati boljšo, celovitejšo rešitev za vse paciente z rakom v Sloveniji. Naš cilj sta dva močna onkološka centra, ustrezni prostorski in kadrovski pogoji ter bolj dostopno zdravljenje, ne glede na to, kje bolniki živijo," je dejal. Kdo bo sestavljal delovno skupino, še ni znano.

Tadej Ostrc, minister za zdravje FOTO: Bobo

Na vprašanja o kratkoročnih načrtih za reševanje prostorske stiske ni želel odgovarjati. Minister za zdravje Tadej Ostrc je prejšnji teden na novinarski konferenci med rešitvami za razbremenitev ljubljanske onkologije izpostavil nov onkološki oddelek v Mariboru, ki ga bodo odprli letos. Ostrc je takrat pojasnil, da je treba kadrovsko in investicijsko problematiko rešiti celostno, ne z "mini nadgradnjami", in da potrebujejo "resen, nov, večji onkološki inštitut v Ljubljani". Z odločitvijo pa se ne strinjajo onkologi, ki opozarjajo, da so dodatni prostori nujni za ustrezno obravnavo vse večjega števila bolnikov. Kirurg na Onkološkem inštitutu Ljubljana Erik Brecelj je v soboto za oddajo 24UR opozoril, da je inštitut že zdaj bistveno premajhen za obseg dela, ki ga mora opravljati. Brecelj je izpostavil tudi, da zaradi pomanjkanja prostorov ne morejo uresničiti nekaterih načrtovanih izboljšav. Kot primer je navedel oddelek za odpovedi prebavil, na katerem obravnavajo bolnike iz vse Slovenije in za katerega potrebujejo dodatne zmogljivosti.

Na onkološkem inštitutu sicer že vrsto let opozarjajo na prostorsko stisko, s katero se soočajo. Vlada pod vodstvom nekdanjega premierja Roberta Goloba je aprila lani zagotovila 42,8 milijona evrov za širitev. Zaključek investicije, ki je obsegala nadzidavo stavbe H in novogradnjo stavbe R, je bil predviden konec leta 2028. Napoved je prinesla olajšanje med bolniki in zaposlenimi. Na javno naročilo, ki so ga na portalu javnih naročil objavili v Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, je decembra 2025 prispelo šest ponudb, ki so vse presegle ocenjeno vrednost javnega naročila 26.157.663 evrov brez DDV. Urad je konec septembra letos zavrnil vse ponudbe. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati.

Onkološki inštitut v Ljubljani FOTO: Bobo