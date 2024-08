Širjenje nepreverjenih informacij ali hujskanje? Resni.ca: naše trditve držijo

Podatek, da bo Slovenija namenila kar pol milijarde evrov žrtvam konflikta na Bližnjem vzhodu, je bil posledica lapsusa enega od medijev, ki je napako popravil, a kot kaže, prepozno za vse tiste, ki so začeli javno deliti posnetke zaslona in jih pospremili z ogorčenimi komentarji. Med temi je bila tudi neparlamentarna stranka Resni.ca, ki je na letošnjih volitvah v evropski parlament prejela 26.767 glasov oz. 3,97 odstotka.

"Za rehabilitacijo žrtev z Bližnjega vzhoda bo RS namenila pol milijarde evrov (5.000.000) davkoplačevalskega denarja. Tega denarja ne morejo vzeti iz našega zdravstva, ker je opustošeno, kar pomeni, da bodo iskali v višjih davkih. Slejkoprej. Namesto, da bi nehali z vojaškim hujskanjem, mirovno posredovali, denar pa namenjali žrtvam poplav v Sloveniji in krajšanju čakalnih vrst," so zapisali v objavi na družbenem omrežju.

Kaj pa je resnica? Odločitev vlade je dostopna na spletu že od 11. junija, ko so javnost obvestili o sklepih s sej vladnih odborov. Takrat je vlada odločila, da bodo milijon evrov namenili Agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem in prebivalstvu na okupiranih palestinskih ozemljih ter v Jordaniji, Libanonu in Siriji in 500.000 evrov (torej pol milijona, in ne pol milijarde) "slovenskim izvajalcem razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ali strateškemu partnerju za nujni humanitarni odziv ali mednarodnemu partnerju za zdravstveno in psihosocialno rehabilitacijo žrtev konflikta na Bližnjem vzhodu ali nujno humanitarno pomoč".

Proračun Slovenije za 2024 predvideva 16,2 milijarde evrov odhodkov. V tem oziru bi bil pol milijardni strošek skoraj primerljiv s 537-milijonsko pogačo za znanost in inovacije. Še ena primerjava: za zagotavljanje hitrejšega in učinkovitejšega dostopa bolnikov do zdravnikov in bolnišnične oskrbe leta 2024 država namenja 784 milijonov evrov. Zakaj stranka pred objavo tega zneska ni preverila v uradnih gradivih?

Resni.ca: Naše trditve držijo

V stranki odgovarjajo, da je njihova objava temeljila na več prejetih posnetkih zaslona članka, zaradi česar je njihov administrator objavil zapis z omenjenim podatkom, šele kasneje so ugotovili, da je bila navedba v članku spremenjena. Prav tako pravijo, da sodelovanje Slovenije v programih, kot je financiranje Organizacije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), drugih humanitarnih, zdravstvenih in razvojnih projektov na Bližnjem vzhodu ter tudi, da je prispevala znatna sredstva za rehabilitacijo žrtev oboroženega konflikta v Ukrajini, zgolj potrjuje njihove navedbe.

"Glede na navedene vire in zgodovino preteklih humanitarnih projektov, smo ocenili, da bo takšen finančni angažma nadaljevan tudi v prihodnosti, kar lahko vključuje povečana sredstva za rehabilitacijo žrtev na Bližnjem vzhodu. Naša izjava temelji na analizi teh podatkov in predvidevanju glede prihodnjih proračunskih razporeditev za humanitarne projekte."

Kljub temu so zneski precej manjši. Za 'ukrajinski program' je Slovenija novembra 2022 namenila 630 tisoč evrov, za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022 pa nekaj več kot milijon in pol.