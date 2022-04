Sirote iz Ukrajine bodo nameščene v Slavini pri Postojni

Po neuradnih informacijah bo premestitev izvedena v desetih dneh. V tem času bo treba hišo v Slavini ustrezno opremiti. To naj bi se financiralo s sredstvi, ki sta jih za sirotišnico zbrali naša medijska hiša POP TV in Zveza prijateljev mladine Moste-Polje.

Iz vladnega urada za komuniciranje so po četrtkovi dopisni seji vlade sporočili, da gre za sirote in otroke brez spremstva staršev. Slovenija jim bo, če jim bo priznana začasna zaščita, zagotovila vse pravice, ki izhajajo iz zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb, so zatrdili.

V Sloveniji je namreč 10. marca v veljavo stopil zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, ki je uvedel začasno zaščito za osebe, ki so po 24. februarju, ko je Rusija napadla Ukrajino, zbežale iz države. Begunci lahko skladno s tem zakonom pri nas zaprosijo za začasno zaščito, ki jim prinaša pomembne pravice.

Spomnimo

Zaradi spopadov je morala svoje prostore zapustiti tudi sirotišnica v Severodonecku. Evakuirali so se v Lvov. Brez staršev in pravega doma so morale tako ukrajinske sirote zapustiti še tisti kraj, ki jim je nudil zavetje, skrb in ljubezen. Otroci so se s svojim najljubšimi igračkami na pot podali že v času Donbaške vojne leta 2014. V času ukrajinske vojne pa so se morali na pot podati znova.

Vojna jih je tokrat pregnala vse do skrajnega zahoda, v Lvov, kamor je prispelo 40 otrok. Območje so zapustili še pravočasno, saj je kasneje ena od raket padla prav na sirotišnico, ki se je znašla znotraj vojne vihre. V napadu je bila sirotišnica poškodovana.

Na pomoč otrokom, ki so že sicer v hudih stiskah, je tako v sodelovanju z ZPM Moste-Polje priskočil tudi POP TV. Skupaj smo začeli humanitarno akcijo. S skupnimi močmi smo zbirali sredstva za pomoč otrokom te ukrajinske sirotišnice.