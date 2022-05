Postojnski župan Igor Marentič je spregovoril o tem, kaj vse lahko v Postojni ponudijo sirotam iz Ukrajine, ki si lahko tu končno odpočijejo od vojne: "Vsi prebivalci zanje ponujajo od oblekic, do igrač, organizirale so se iniciative. Otroci so bili najbolj veseli prav igrač," je dejal župan. V stavbi je za njihovo varnost urejeno 24-urno varovanje varnostne službe, a seveda ne gre za zaprto ustanovo, ukrajinski otroci se bodo seveda lahko gibali prosto.

