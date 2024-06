Šišiću za umor moškega v Zgornjem Dupleku izrekli kazen 27 let zapora

V sojenju Šišiću, ki mu je tožilstvo očitalo da je lani v delavnici stanovanjske hiše v Zgornjem Dupleku iz koristoljubnosti, zahrbtno in na grozovit način umoril moškega, so danes sledile zaključne besede tožilstva, pooblaščencev oškodovanca in obrambe.

Po zaključnih nagovorih se je oglasil tudi obtoženi Šišić, ki se doslej o krivdi ni želel izjasniti. "Karkoli rečem, to ni opravičilo za to, kar sem storil. Žal mi je in tega nisem želel storiti," je dejal.

Po teh besedah ga je odvetnik pooblaščenca oškodovancev Jože Oberstar izzval in ga vprašal, ali je to njegovo priznanje krivde. A Šišić je odgovoril le, da bo o njegovi krivdi odločilo sodišče.

V zaključni besedi je sicer tožilec Darko Simonič povzel dogajanje, ki se je v Dupleku zgodil lani septembra in ob tem ponovil, da je Šišić umoril človeka na zahrbten in grozovit način. "Brez dileme je to posebej srhljiv, brezčuten in brutalen napad na oškodovanca," je dejal tožilec. Predlagal je, da sodišče obtoženega razglasi krivega očitanega dejanja in mu izreče kazen 28 let zapora.