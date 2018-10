Vrhovna državna tožilka: odločitev o odreditvi pripora potrebno razveljaviti

Spomnimo, da je zoper Šiška po izbruhu afere Štajerska varda in fotografij urjenja, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, državni tožilec predlagal odreditev pripora. Preiskovalni sodnik se s tem predlogom ni strinjal, ker "je ocenil, da ni podan utemeljen sum, da bo obdolženec storil očitano kaznivo dejanje". A senat sodišča je nato predlogu tožilca ugodil in za Šiška odredil pripor z razlogom ponovitvene nevarnosti, kar je nato potrdilo tudi pritožbeno sodišče.

Njegov zagovornik Osim je nato 20. septembra vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru, odgovor na to pa je podalo Vrhovno državno tožilstvo, ki je v dokumentu z dne 27. septembra zapisalo, da je "zahteva za varstvo zakonitosti utemeljena in je potrebno pravnomočno odločitev o odreditvi pripora razveljaviti ter vrniti zadevo v ponovno odločanje".

Kaznivo dejanje ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditev stori kdor ščuva ali poziva k neposredni storitvi organiziranja ali vodenja oboroženega upora, ki bi ogrozil obstoj Republike Slovenije, spremenil njeno ustavno ureditev ali strmoglavil njene državne organe. To pa lahko stori le z naklepom in obtožencu se očita, da je imel namen ogroziti ustavno ureditev, na način, da bi bil sprejet na primer drug družbeni sistem, je še zapisano."Ocenjujem tudi, da se pritožbeno sodišče ni opredelilo do relavantnih navedb zagovornika in obdolženca v njunih pritožbah zoper oba sklepa, s katerima je bil pravnomočno odrejen pripor," ter "očitek zagovornika o neobrazloženosti sklepa oziroma v nasprotju glede odločilnih dejstev je tako utemeljen", je še zapisala vrhovna državna tožilka Barbara Brezigar.