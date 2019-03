Po Šiškovem maratonskem zagovoru na vrsto prišel Lesjak in prve priče

Po prvem dnevu sojenja zaradi domnevnega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, na katerem si je Andrej Šiško, samooklicani vodja Štajerske varde in predsednik gibanja Zedinjena Slovenija, vzel skorajda deset ur za zagovor, je danes svoj zagovor končal v uri in pol. Dejal je sicer, da bi lahko govoril še deset ur, a ker mu je sodnica zagotovila, da bo smel ves čas aktivno sodelovati v razpravi in po potrebi dopolniti zagovor, se je odločil nekatera dejstva le še dodatno poudariti. Ob tem je večkrat ponovil, da je šlo pri snemanju postroja Štajerske varde zgolj za provokacijo, s katero so želeli prebiti medijsko blokado.

Kot je znova prepričeval sodišče, je prav on tisti, ki je želel braniti ustavo in ne nasprotno, kot se mu očita, tistim, ki so doslej vodili državo, pa očital, da so po letu 2011 izbrisali slovenski narod, saj se od takrat naprej v statističnih popisih ni več mogoče opredeliti za Slovenca, kar je bilo mogoče celo v času prejšnje države.

S tem je po njegovem onemogočena ustavno zapisana pravica do samoodločbe, ki naj bi pripadala samo pripadnikom slovenskega naroda in ne vsem državljanom Slovenije. Septembra lani naj bi se v Apačah po njegovih besedah zbrali prav zato, ker so želeli opozoriti na stanje v državi, obtožbe, da naj bi pozivali k nasilju, pa je označil za laži medijev in tožilstva.