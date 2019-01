Šiško iz pripora kazensko ovadil šest sodnikov

Na mariborskem okrožnem tožilstvu so potrdili prejem kazenskih ovadb. "Navedeni ovadbi bomo poslali na Vrhovno državno tožilstvo RS, da generalni državni tožilec zaradi varovanja nepristranskosti določi kot stvarno in krajevno pristojno drugo okrožno državno tožilstvo," je pojasnila namestnica vodje tožilstva Januša Kušar Rotman .

Vsem šestim sodnikom Šiško očita, da so se v svojih sodnih odločbah, ki se nanašajo na podaljšanje njegovega pripora, v obrazložitvi sklicevali na lažne in izmišljene trditve. Ob tem je predlagal takojšen pripor za vseh šest sodnikov zaradi utemeljenega suma ponovitvene nevarnosti.

Kot je medijem sporočila sopredsednica Šiškovega Gibanja Zedinjena Slovenija Anica Bidar , je Šiško kazensko ovadil tri sodnike okrožnega sodišča in tri sodnike višjega sodišča v Mariboru. Gre za sodnike senata okrožnega sodišča v sestavi Iva Srednik , Zlatko Dežman in Tomaž Grmovšek ter za sodnike višjega sodišča Zdenko Klarič , Aleksandra Karakaša ter Melito Puhr .

Šiško je v priporu od 12. septembra, saj naj bi bilo iz objav z zborovanja Štajerske varde na začetku septembra v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države. Tožilstvo je decembra vložilo obtožnico zoper njega, zato mu je bil pripor znova podaljšan. Sam vztraja, da je šlo pri spornem postroju le za provokacijo.

Kot je znano, je na začetku novembra vrhovno sodišče zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sklep o odreditvi pripora. Predsednik zunajparlamentarne stranke Gibanje Zedinjena Slovenija je tako v priporu preživel celotno predvolilno kampanjo na lokalnih volitvah, v kateri se je potegoval za mariborskega župana.

Obtožnica, po kateri Šišku grozi do pet let zapora, se nanaša tudi na drugoobtoženega Mateja Lesjaka, nekdanjega člana podmladka SDS, ki čaka na sojenje na prostosti. Zagovarjati se bo moral zaradi pomoči h kaznivemu dejanju ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, saj naj bi novačil nekaj posameznikov, ki so se udeležili postroja Štajerske varde.