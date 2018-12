Šiško ostaja v priporu

Kot je znano, je v začetku novembra vrhovno sodišče zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti zoper sklep o odreditvi pripora. Predsednik zunajparlamentarne stranke Gibanje Zedinjena Slovenija je tako v priporu preživel celotno predvolilno kampanjo lokalnih volitev, na katerih se je potegoval za župana Maribora.

Po vložitvi obtožnice lahko zunajrazpravni senat pripor podaljšuje dve leti.

Obtožnica, ki jo je tožilstvo vložilo na sodišče prejšnji teden, se nanaša tudi na drugoobtoženega Mateja Lesjaka, nekdanjega člana podmladka SDS, ki čaka na sojenje na prostosti. Zagovarjati se bo moral zaradi pomoči h kaznivemu dejanju ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, saj naj bi novačil nekaj posameznikov, ki so se udeležili postroja Štajerske varde.

Šišku grozi do pet let zapora. Tožilstvo po poročanju časnika Dnevnikv obtožnici vztraja, da je Šiško med 11. januarjem 2017 in 5. septembrom 2018 pozival in ščuval k spremembi ustavne ureditve in strmoglavljenju državnih organov, ko je na več posnetkih, ki jih je objavljal na spletu, govoril o ogroženosti Slovenije, policijo in vojsko označil za nesposobni varovanja države, pozival k ustanovitvi nezakonitih oblik oboroženih sil v obliki deželnih vard in tedanjemu predsedniku vlade Miru Cerarju grozil, da se mu bo zgodila stara ljudska pravda kramola (nasilni upor).

Junija lani je v Lesičnem – po mnenju tožilstva v nasprotju s slovensko ustavo – ustanovil "deželo Štajersko", septembra letos pa ob pomoči Lesjaka pri Apačah protiustavno ustanovil še Štajersko vardo.