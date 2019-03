Šiškovi podporniki pred sodiščem vzklikali: Varda! Štajerska!

Tožilstvo Šišku, ki je v priporu že vse od lanske jeseni, kjer se je znašel po objavi fotografij in posnetkov urjenja skupine oboroženih zamaskiranih moških v Apačah na družbenih omrežjih, očita ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve v povezavi z oboroženim odporom, Lesjaku pa pomoč k temu dejanju. To naj bi storila z različnimi ravnanji, od grožnje predsedniku vlade Miru Cerarju januarja leta 2017 do ustanovitve dežele Štajerske in nato še z ustanovitvijo obrambne skupine te dežele – Štajerske varde septembra lani ter pozivanjem drugim deželam, da se organizirajo podobno.

Pripadniki Štajerske varde prišli z limuzino

Podporo Šišku je na sodišče prišlo izrazit približno 20 podpornikov v črnih oblačilih in čepicah. Ob prihodu z belo limuzino so se postrojili, ob vhodu pa razobesili svoje zastave. Vzklikali so: "Varda! Štajerska!"

Enaka oblačila so izbrali, da pokažejo, da so enotni v podpori Šišku, so povedali. Na vprašanje, kaj pričakujejo, so odgovorili: "Samo pozitivo! To niso laži, povedal bo, kar se je res zgodilo in dogajalo njemu v škodo." Na vprašanje, ali ni Šiško s posnetki, ki jih je posredoval v javnost, vendarle izzival, je eden odvrnil:"Ne bi rekel, da je to izzivanje. Že ko je kandidiral, se ni imel možnosti predstaviti. Človek naredi nekaj, da dobi pozornost, če ne gre drugače. Govorili so o nekem orožju, ki naj bi ga imeli, a ga ni bilo nikjer. To je znanstvena fantastika!"

"Tu smo zanj, da mu pomagamo ven iz te godlje, ker ni naredil nič narobe. Zadnji čas je, da se uvidi, da to niso bile njegove napake, ampak napake na strani vlade," je povedala ena od njegovih podpornic. Na vprašanje, kakšen je bil potem namen Štajerske varde, je odgovorila: "Da se ljudje zbudimo, ker to, kar se dogaja, ni pošteno do nas, prebivalcev. Vlada dela proti nam, ne za nas."