Sistem alarmiranja ob naravnih nesrečah bo za Telekom vzpostavil francoski Intersec

Po navedbah Interseca jih je Telekom Slovenije med drugim izbral zaradi njihovih preteklih izkušenj pri vzpostavljanju javnih sistemov obveščanja in alarmiranja v drugih državah EU, predvsem v Avstriji in na Hrvaškem.

Intersec bo uvedel vmesnik za Upravo RS za zaščito in reševanje, ki bo pripravljala opozorila o naravnih in drugih nesrečah, svojo tehnologijo celičnega oddajanja pa bo poganjal pri Telekomu, so pojasnili v sporočilu.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v javnem razpisu za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil odobrilo sredstva štirim telekomunikacijskim operaterjem, in sicer družbam T-2, A1 Slovenija, Telemach Slovenija in Telekom Slovenije. Skupaj bodo prejeli skoraj 2,6 milijona evrov.