Sistem FreeStyle Libre 2 Plus tudi v Sloveniji

Od 3. marca 2025 je v trgovinah Sanolabor na voljo sistem FreeStyle Libre 2 Plus, nova generacija senzorjev za neprekinjeno spremljanje glukoze. Nov in izboljšan sistem meri glukozo vsako minuto sedaj kar 15 dni zapored, hkrati pa izpolnjuje stroge kriterije urada FDA[1], kar potrjuje, da senzor zagotavlja najvišjo stopnjo natančnosti in učinkovitosti za uporabnike.

Poleg tega je pri bolnikih, ki so senzor FreeStyle Libre uporabljali neprekinjeno 12 mesecev , prišlo do zmanjšanja skupnega števila hospitalizacij , povezanih s ketoacidozo, hudo hipoglikemijo, diabetično komo in hiperglikemijo – za 49 % pri osebah s tipom 1 in za 39 % pri osebah s tipom 2 . Tveganje za diabetično ketoacidozo se je zmanjšalo za 56 % pri tipu 1 in za 52 % pri tipu 2 . Hospitalizacije zaradi nizke glukoze pri bolnikih s tipom 2 so se zmanjšale za 11 % , zaradi hiperglikemije pa za 27 % [3].

Pretekle študije so pokazale, da uporaba sistema FreeStyle Libre pri bolnikih prispeva k zmanjšanju težke hipoglikemije in diabetične ketoacidoze , kar vodi do manjšega števila hospitalizacij oseb s sladkorno boleznijo tipa 2, ki so na eni dnevni dozi inzulina, za več kot 67 % [2].

Nov in izboljšan sistem FreeStyle Libre 2 Plus osebam s sladkorno boleznijo omogoča lažji nadzor nad spremljanjem njihove trenutne ravni glukoze in jih tako opolnomoči ter tudi olajša vsakodnevno življenje.

Inovacije, ki jih prinaša FreeStyle Libre 2 Plus:

Ključne značilnosti sistema:

- Neprekinjeno merjenje: glukoza se meri vsako minuto, alarmi za hipo- in hiperglikemijo pa uporabnika opozorijo na prenizke ali previsoke vrednosti glukoze, kar omogoča še višjo stopnjo varnosti pri nadzoru sladkorne bolezni.

- Brez IBOA in MBPA: senzor ne vsebuje dveh najpogostejših kožnih alergenov.

- Načini odčitavanja: podatke lahko spremljate prek brezplačne aplikacije FreeStyle LibreLink ali s čitalnikom FreeStyle Libre 2.

Obiščite prodajalno Sanolabor in preizkusite napredek, ki ga predstavlja FreeStyle Libre 2 Plus!

