Sistem FreeStyle Libre – sistem, ki je v koraku z vašim življenjskim slogom

Ob vseh obveznostih, ki jih opravljamo vsakodnevno, je razumljivo, da se veliko ljudi, ki živijo s sladkorno boleznijo, za skeniranje in spremljanje svojih odčitkov glukoze, obrnejo na sisteme za neprekinjeno spremljanje glukoze (CGM). Z uporabo teh sistemov je redno merjenje glukoze v vzorcu krvi z vbodi v prste stvar preteklosti, kar vam omogoča bolj polno življenje. Precej manj pogosto merjenje glukoze v krvi pomeni, da vam ni več treba nositi s seboj vse dodatne opreme, ki jo za to potrebujete – sistemi za neprekinjeno spremljanje glukoze CGM se zanašajo na senzor za nošenje na koži in čitalnik.

Enostavna tehnološka rešitev

Tako kot so pametni telefoni vse manjši in imajo ob vsaki novi izdaji veliko novih funkcij, napredujejo tudi sistemi CGM. Današnje vodilne blagovne znamke vam omogočajo samodejno spremljavnje ravni glukoze podnevi in ponoči – igle niso več potrebne. Vaši odčitki se zabeležijo na posebnem čitalniku tako, da takoj veste, ali se vaša glukoza premika proti visokim ali nizkim vrednostim, in imate vedno dovolj časa, da se ustrezno odzovete.