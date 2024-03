Sistem javnega obveščanja in alarmiranja bo vzpostavljen do konca leta

Ministrstvo trenutno pripravlja javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij. Napovedali so, da bo objavljen v drugem četrtletju leta, delujoč sistem pa pričakujejo najkasneje do konca leta.

T. i. cell broadcast je način pošiljanja sporočil več uporabnikom mobilnih telefonov na določenem območju hkrati. S tem bodo v primerih aktualnih ali bližajočih se naravnih ali drugih nesreč z ene točke zanesljivo informirani vsi uporabniki mobilnih naprav vseh operaterjev v nekaj sekundah, so za STA pojasnili na ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki pripravlja pravne podlage za to rešitev.

Slovenija je med redkimi članicami EU, ki še niso uvedle opozorila 112 preko baznih postaj mobilnega omrežja, je pred dvema tednoma opozorilo Evropsko združenje številke za klic v sili. To je v EU obvezno že od leta 2022, uredbo pa je Komisija izdala že leta 2018, so spomnili.

Pravno podlago za to je sicer določil konec leta 2022 sprejeti zakon o elektronskih komunikacijah, ki je opredelil, da bo vlada to podrobneje uredila z uredbo. Ta je bila izdana 15. decembra lani, od takrat pa mobilni operaterji čakajo na omenjeni razpis.

V družbi Telekom Slovenija so za STA pojasnili, da so samostojno in z drugimi operaterji zavezanci preko sekcije operaterjev elektronskih komunikacij, ki deluje v okviru Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, takoj po objavi uredbe na oba pristojna organa naslovili predloge tehničnih rešitev za vzpostavitev tega sistema.

Sistem bo vzpostavil Telekom Slovenije, souporabljali pa ga bodo vsi drugi operaterji, so potrdili tudi v družbi A1 Slovenija. Konec januarja so upravi za zaščito in reševanje z drugimi zavezanci za izvajanje uredbe predstavili tehnične rešitve za povezavo operaterjev s sistemom uprave. Na sestanku so se dogovorili, da bo uprava pozvala ministrstvo za digitalno preobrazbo, naj čim prej zagotovi in objavi pogoje financiranja tega sistema, so še dodali na Telekomu.