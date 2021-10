Ponarejene QR-kode: Sistem je precej ranljivejši, kot se zdi navzven

Ne zgolj tuji hekerji, do načina, kako ponarediti veljavno PCT potrdilo, so se dokopali tudi Slovenci, je prepričan računalniški novinar Artur Švarc. "S temi stvarmi se ukvarjam in jih kot novinar raziskujem, naletel pa sem na to, da je bilo tudi pri nas to nekaj časa možno nabaviti."

In cena? Nekajkrat nižja kot v tujini. Za ponarejeno QR-kodo s poljubnim imenom, priimkom in datumom rojstva bi plačali le okrog 50 evrov v kriptovalutah, pravi Švarc. "Ko sem zadevo raziskoval, sem ugotovil, da vse skupaj izvira iz same aplikacije zVem, ki jo imamo za hranjenje QR-kode. Se pravi, sistem je precej bolj ranljiv, kot se zdi navzven," še doda.

Za vpogled v drobovje aplikacije naj bi bila potrebna le ustrezna programska oprema, za manipulacijo podatkov in ustvarjanje veljavnih ponaredkov pa le nekaj programerskega znanja. "Če na pravem mestu ob pravem trenutku vstaviš svoje podatke, je to tako, kot da bi ti nekdo med vožnjo zamenjal registrske tablice na avtu," izpostavi Švarc.

Da zgodba ni izmišljena, ampak da se je to res dogajalo tudi v Sloveniji, so nam danes potrdili tudi na ministrstvu za zdravje. "Ponarejanje QR-kod je kaznivo dejanje. Zaradi tega smo vse skupaj že odstopili inšpekcijskim službam in tudi organom pregona. Dovolite mi, da tukaj pozovem vsakega državljanko in državljana, naj do tega ne dostopa. S tem dejanjem ogroža zdravje in življenje sebe in vseh nas v okolici," je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

"Vsak si bo ustvaril svoje mnenje, kje je nastala napaka, da ljudje, namesto da bi razmišljali, kako bi lahko bilo tega čim prej konec, poskušamo zaobiti sistem," še izpostavi Švarc. Z vprašanjem, kako so oziroma kako bodo odreagirali in kaj svetujejo javnosti, smo se obrnili tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje, a njihovega odgovora nismo prejeli.