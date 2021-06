Sistem, ki bo olajšal vsakdan sladkornim bolnikom

Življenje diabetikov je nedvomno prilagojeno in drugačno od vsakdana "zdravih" ljudi. Tako kot pri drugih kroničnih boleznih predstavljajo največjo težavo neurejena in neodkrita stanja povišane vrednosti glukoze v krvi. Neprestana pozornost na raven sladkorja v krvi je sestavni del življenjskega sloga diabetikov. S samokontrolo ravni glukoze v krvi sladkorni bolnik pomembno prispeva k uspešnemu zdravljenju in načrtovanju nadaljnje terapije. A redno merjenje ravni krvnega sladkorja je lahko precej naporno, predvsem pa neprijetno, saj pogosto vključuje tudi boleč odvzem krvi in običajno zbadanje v prst. Vse do zdaj.

Bolnik s sladkorno boleznijo na svojo bolezen pomisli večkrat na dan. Sladkorna bolezen je zato zanj velik izziv, ki vpliva na kakovost njegovega življenja. Bolnik vsak dan sprejema odločitve in se sprašuje o stvareh, ki določajo rezultate zdravljenja. Zato potrebuje vseživljenjsko oporo. Sladkorni bolniki so v svojem vsakdanu še kako pozorni na prehrano, vnos kalorij, na zadostno mero gibanja. Kljub upoštevanju smernic pa se včasih zaužije preveč kalorij ali poje nekaj, kar povzroči pretirana nihanja ravni glukoze v krvi. Čeprav se zagotovo dosledno držite priporočene prehrane in se izogibate škodljivi hrani, si verjetno včasih "privoščite" določeno hrano ali pijačo. Zato je pomembno, da spremljate raven glukoze pred in po obrokih, da ugotovite, katera hrana vam ustreza in katera ne. Spremljevalec ali "sovražnik"? Odvisno od tega, kako ga regulirate ... Sladkorna bolezen je spremljevalec za vse življenje, zato je pomembno, da se sladkorni bolniki z njo naučijo živeti ter da ponotranijo dejstvo, da sladkorna bolezen ni njihov sovražnik, pač pa spremljevalec. Če želite, da je sladkorna bolezen vaš spremljevalec, je pomembno, da je dobro nadzorovana, zato je razumljivo, da morate vsaj šestkrat na dan preveriti raven glukoze v krvi, da boste imeli stanje pod nadzorom. Sistem FreeStyle Libre je bil za preverjanje ravni glukoze ustvarjen z namenom, da poenostavi življenje sladkornih bolnikov. Tudi zato, da se sladkornim bolnikom za redno merjenje ravni krvnega sladkorja ni potrebno zbadati v prst ali uporabljati različnih trakov, ki lahko povzročajo neprijeten občutek mravljinčenja. Sistem FreeStyle Libre postaja popolna zamenjava za boleče zbadanje v prst in drage trakove za merjenje količine glukoze v krvi. S sistemom FreeStyle Libre lahko neboleče merite glukozo v medcelični tekočini kolikokrat želite. Številni uporabniki trdijo, da jo za branje glukoze v medcelični tekočini uporabljajo tudi do 40-krat na dan, kar je približno enako številu trakov, ki jih oseba s sladkorno boleznijo tipa 2 dobi v šestih mesecih.

Preprosto, varno in zanesljivo Free StyleLibre je revolucionaren aparat za enostavno spremljanje glukoze in prvi flash sistem za nadzor glukoze na svetu. Preprosto, varno in zanesljivo! Revolucionaren aparat FreeStyle Libre omogoča neprekinjeno spremljanje vrednosti glukoze na neboleč način. Uporaba sistema je zelo enostavna, saj brezstično skeniranje senzorja, ki je nameščen na koži, v trenutku prikaže vrednost glukoze in trend spreminjanja glede na predhodne vrednosti. Naučite se več Če želite več informacij o izdelku, prenesite uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek.

Kaj sistem vsebuje in kako deluje? Revolucionarni aparat je v osnovi sestavljen iz senzorja, naprave za namestitev senzorja – aplikatorja in čitalnika za spremljanje glukoze prek senzorja. Senzor meri in shranjuje odčitke glukoze med nošenjem na telesu. Pripomoček odčitava višino glukoze v medcelični tekočini s pomočjo svojih senzorjev in vam podatke prikazuje na ekranu v velikosti manjšega mobilnika. Po navodilih (priložena so natančna navodila v slovenskem jeziku) pripravite in vstavite senzor na hrbtno stran nadlahti. Senzor ima majhen prožen vrh, ki ga vstavite pod kožo in ga pričvrstite s pomočjo lepljive podlage. Glukoza v podkožju se nato glede na vrednost glukoze v krvi spreminja s približno desetminutnim zamikom. Na zaslonu čitalnika se sproti izrisuje krivulja vrednosti glukoze. Okrogli senzor v velikosti kovanca, ki ga nosite na zadnji strani nadlahti, meri glukozo vsako minuto. V praksi to pomeni, da v 14 urah izmeri 1.440 merjenj, ob tem pa vse podatke o ravni glukoze v medcelični tekočini tudi shranjuje (do 90 dni). Torej najpomembnejši podatki od trenutnega gibanja glukoze v medcelični tekočini do grafov ravni glukoze, sočasno pa se komunikacija senzorja in odčitovalca odvija prek sodobne tehnologije NFC. Prenos podatkov s senzorja na čitalnik je brezstičen, možen tudi skozi tanjšo obleko.

Po 14 dneh menjava senzorja Na zaslonu sistema FreeStyle Libre so vam na voljo izredno raznolike informacije. Pogledate lahko vse pretekle odčitke glukoze, če se na zaslonu dotaknete menija "Review History" in nato Logbook. Z zaslonom na dotik lahko upravljate nastavitev glasnosti, način zvoka … Vidite čas, življenjsko dobo baterije in število dni do naslednje menjave senzorja. V čitalniku je denimo možno označiti tudi čas zaužitja hrane, količino zaužite hrane, čas, odmerek in vrsto insulina ali drugih zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni in telesno aktivnost. Senzor lahko sicer uporabljate 14 dni, potem se samodejno ustavi. Takrat vas bo čitalnik opozoril, da je čas za menjavo senzorja. Za odstranitev starega potegnite rob lepilnega dela navzgor in ga počasi odlepite z enim gibom. Za namestitev novega senzorja izberite novo mesto in ga očistite z alkoholnim lističem. Nadzor v vaših rokah Pri sladkorni bolezni ima prehrana, seveda poleg zdravil, eno od osrednjih vlog pri uspešnem obvladovanju bolezni. S pravilno prehrano ne preprečujemo le zapletov bolezni, temveč tudi njen pojav. Ker morate zaradi svojega stanja upoštevati dieto z nizkim glikemičnim indeksom, ki se nanaša na prehrano z nizkim glikemičnim indeksom v območju od 1.350 do 1.500 kcal (o številu priporočenih kalorij se je potrebno dogovoriti z zdravnikom), se izogibajte živil, ki vsebujejo ogljikove hidrate z visokim glikemičnim indeksom. Zato se je izredno pomembno izogibati kruhu, testeninam, piškotom, prigrizkom, čokoladi, nedovoljenim sladkorjem in sladkanim sokom, pretiranemu uživanju sadja in alkoholnih pijač. Priporočljiva je mediteranska vrsta prehrane, ki vključuje uživanje zelenjave, nekaterih vrst sadja, lahkega mesa in rib.

Na raven glukoze v krvi poleg hrane vplivajo tudi ostali dejavniki. Vsaka življenjska sprememba, ki povzroča stres (težave v vsakdanjem življenju, pa tudi tempo in življenjski slog ter spremembe v zdravju itd.), neposredno vpliva na raven glukoze, sistem FreeStyle Libre pa vam pomaga nadzorovati vaše stanje in prevzeti nadzor nad sladkorno boleznijo. Na ta način lahko s pomočjo sistema FreeStyle Libre sledite trendom gibanja glukoze, na podlagi tega pa dobite informacije o tem, ali vam hrana, ki ste jo vnesli v svoje telo, ustreza ali ne. Prav tako boste iz trendov gibanja glukoze lahko razbrali, kako vam ustreza dotična športna aktivnost. Glede ne pridobljene podatke lahko sklepate o smotrnih spremembah vašega življenjskega sloga, a nikar brez posveta in dogovora z vašim zdravnikom. LibreView je varen sistem za nadzor diabetesa, ki temelji na platformi Cloud in zagotavlja jasna in razumljiva poročila tako zdravstvenim delavcem kot tudi bolnikom. Ponuja priročen, jasen in enostaven način za ogled in izmenjavo podatkov o glukozi za boljšo komunikacijo z vašimi zdravstvenimi delavci. Pomembne opombe Pomembno je tudi omeniti, da sistem FreeStyle Libre predpiše zdravnik za ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2, sistem FreeStyle Libre pa lahko kupite tudi prek spletne trgovine. Izdelek je na voljo v specializiranih trgovinah Sanolabor.

Če opazite nenavaden trend gibanja glukoze, se kljub temu, da upoštevate vse higiensko-prehranske ukrepe in priporočene telesne aktivnosti, posvetujte z vašim zdravnikom. Za vse dodatne informacije sta za pomoč uporabnikom na voljo brezplačna telefonska številka podjetja Abbott Laboratories, d. o. o., 080 11 00 in njihov elektronski naslov podpora.si@abbott.com.

