Sistem neviht se bo zvečer začel širiti nad državo

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so spomnili, da je v zadnjih dneh spet bolj vroče. Najtopleje je ob šibki burji na Primorskem, kjer je precej sušno, so navedli. Včeraj se je v Biljah pri Novi Gorici ogrelo do 34,3 stopinje Celzija, v Tolminu so izmerili 33,3 in v Vedrijanu v Goriških brdih 33,1 stopinje Celzija. V notranjosti je bilo sicer nekaj stopinj manj, a je bilo zato precej soparno. Pojavljale so se krajevne plohe in nevihte.