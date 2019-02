Sistem sledljivosti ne deluje, javna naročila dajejo prednost nizkim cenam

V kuhinji osnovne šole Polje pripravijo 1000 kosil dnevno. Na prvi pogled se zdi to veliko dela. A tisto pravo delo se začne v pisarni. Birokratska pravila namreč zahtevajo nekaj, kar ni vedno izvedljivo, pravi vodja šolske kuhinje Janez Glavač. Če vzamemo za primer testenine, so tiste, ki jih lahko dobijo prek javnega naročila cenejše, a slabše kakovosti. Zato testenine kupujejo mimo javnih razpisov, s tem pa tvegajo kazen inšpektorjev. "Problem je revizor. Ponudnik je ponudil testenine po štiri evre, mi kupujemo testenine po 8,5 evrov. Lahko so iz katerekoli evropske države, ponavadi iz najcenejše."

Sistem je pomanjkljiv, dobavitelji pa ga, kot v številnih drugih panogah, denimo v zdravstvu, s pridom izkoriščajo. "So določena podjetja, ki s certifikati zavajajo. Same kvalitete mi v šoli ne moremo kontrolirati. Lahko jo vizualno, organoleptično," pravi Glavač.

Nedelujoč sistem sledljivosti, ki bi moral kuharjem zagotavljati varnost in kakovost, je še ena globoka rana zgrešenih odločitev države, potrjujeta tudi priznana kuharja in sodnika v oddaji Masterchef. "Dejansko je to na naši strani nemogoče ugotovit. Lahko je iz katerekoli države, najcenejše," je dejal kuharski mojster Luka Jezeršek.

Tudi sam je imel primer, ko je naročil slovenska jabolka, a odkril, da so s poljske. Nasploh dobavitelji radi posegajo po hrani proizvedeni v vzhodnih državah- Romuniji, Madžarski, Bolgariji, Poljski od koder je tudi sporno meso. Zato celo na računskem sodišču pozivajo k spremembam. "Narediti je treba resno razpravo, da bi se vprašanje naročanja hrane izvzelo iz sistema javnega naročanja, obenem pa veliko angažirati, da boljše organizirajo lokalne pridelovalce," je dejal predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel.

Ko bodo rešili to težavo, bo pred javnimi zavodi nova: kako s premajhnimi proračuni financirati hrano, ki bo bolj kakovostna, a hkrati tudi dražja.