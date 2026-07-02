Sistem souporabe: viški elektrike se odslej lahko podarijo

261 uporabnikov se je prvi mesec registriralo v sistem souporabe električne energije iz obnovljivih virov, znotraj katerega lahko proizvajalci viške energije podarjajo naprej.

"Številka je relativno majhna, sončnih elektrarn je v Sloveniji namreč okoli 65.000. Vseeno mislim, da je precej velik interes za souporabo," pravi direktor področja podpornih dejavnosti pri Elesu Darko Kramar.

Souporaba ni vezana na bližino, proizvajalec jo lahko deli s komerkoli po Sloveniji. Mora biti pa mesec vnaprej določen delež podarjene energije.

"Vseeno pa predlagamo ta bolj konservativen pristop, da ne bo potem na koncu leta negativnih presenečenj, da smo prevelik delež energije predali v souporabo, medtem ko za lastne potrebe nismo imeli dovolj," svetuje Kramar.

Souporaba se obračunava v 15-minutnih intervalih. Če na primer v posameznem takšnem intervalu prejemnik iz omrežja prevzame 20 kilovatov električne energije, prek souporabe pa prejme 15 kilovatov, mu dobavitelj obračuna le pet kilovatov.

Prejemnik ima sicer korist le, če elektriko porablja v istem intervalu, ko sončna elektrarna proizvaja presežke. Viški, ki jih v tem času ne porabi, pa pripadajo dobavitelju.

Prav to je ena izmed pasti souporabe, pravi Gregor Novak, direktor družbe Sun Contract, kjer so zato uvedli sistem tako imenovane tržnice. Kot eni izmed dobaviteljev električne energije bodo, pravi, poiskali naprave, ki se pokrivajo. "Mogoče sosed ne bo najbolj primeren. Mogoče bo kdo drug v Sloveniji bolj in mi to najdemo, pokrijemo," razlaga.

Prejemniki si bodo zaradi sistema souporabe lahko znižali le stroške za dobavljeno elektriko, ne pa tudi ostalih postavk na računu, denimo plačila omrežnine. Kljub temu naj bi bile položnice nižje.

"Gospodinjski odjemalci lahko prihranijo tja do 30 odstotkov pri računu, poslovni odjemalci, kot so mala in srednja podjetja, pa lahko tudi več – tudi 40 ali 50 odstotkov," ponazarja Novak.

Proizvajalci oziroma lastniki elektrarn se bodo lahko odločili tudi za prodaje viškov električne energije, in sicer tako fizičnim osebam kot malim in srednjim podjetjem.