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Slovenija

Sistem souporabe: viški elektrike se odslej lahko podarijo

Ljubljana, 02. 07. 2026 19.55 pred 25 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Danica Jovanović
Energetika

Lastniki sončnih in vetrnih elektrarn bodo po novem viške proizvedene elektrike lahko podarili denimo sorodnikom, znancem ali sosedom. Nov sistem souporabe električne energije iz obnovljivih virov naj bi optimiziral proizvodnjo in porabo tovrstnih elektrarn ter bil bolj prijazen do vseh uporabnikov. Koliko nižje pa bodo položnice?

261 uporabnikov se je prvi mesec registriralo v sistem souporabe električne energije iz obnovljivih virov, znotraj katerega lahko proizvajalci viške energije podarjajo naprej.

"Številka je relativno majhna, sončnih elektrarn je v Sloveniji namreč okoli 65.000. Vseeno mislim, da je precej velik interes za souporabo," pravi direktor področja podpornih dejavnosti pri Elesu Darko Kramar.

Souporaba ni vezana na bližino, proizvajalec jo lahko deli s komerkoli po Sloveniji. Mora biti pa mesec vnaprej določen delež podarjene energije.

"Vseeno pa predlagamo ta bolj konservativen pristop, da ne bo potem na koncu leta negativnih presenečenj, da smo prevelik delež energije predali v souporabo, medtem ko za lastne potrebe nismo imeli dovolj," svetuje Kramar.

Souporaba se obračunava v 15-minutnih intervalih. Če na primer v posameznem takšnem intervalu prejemnik iz omrežja prevzame 20 kilovatov električne energije, prek souporabe pa prejme 15 kilovatov, mu dobavitelj obračuna le pet kilovatov.

Prejemnik ima sicer korist le, če elektriko porablja v istem intervalu, ko sončna elektrarna proizvaja presežke. Viški, ki jih v tem času ne porabi, pa pripadajo dobavitelju.

Prav to je ena izmed pasti souporabe, pravi Gregor Novak, direktor družbe Sun Contract, kjer so zato uvedli sistem tako imenovane tržnice. Kot eni izmed dobaviteljev električne energije bodo, pravi, poiskali naprave, ki se pokrivajo. "Mogoče sosed ne bo najbolj primeren. Mogoče bo kdo drug v Sloveniji bolj in mi to najdemo, pokrijemo," razlaga.

Prejemniki si bodo zaradi sistema souporabe lahko znižali le stroške za dobavljeno elektriko, ne pa tudi ostalih postavk na računu, denimo plačila omrežnine. Kljub temu naj bi bile položnice nižje.

"Gospodinjski odjemalci lahko prihranijo tja do 30 odstotkov pri računu, poslovni odjemalci, kot so mala in srednja podjetja, pa lahko tudi več – tudi 40 ali 50 odstotkov," ponazarja Novak.

Proizvajalci oziroma lastniki elektrarn se bodo lahko odločili tudi za prodaje viškov električne energije, in sicer tako fizičnim osebam kot malim in srednjim podjetjem.

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KOMENTARJI4

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02. 07. 2026 20.20
Najvecji problem je ker komentarje berejo samo komentatorji. Mediji so podkupljeni in napisejo resnico ampak samo tisti del ki ga ljudje hocejo slisat!
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0 0
ActiveR
02. 07. 2026 20.18
"Souporaba" električne energije ni absolutno nič drugega kot najnovejša prevara v neskončni vrsti t. i. zelenih sončnih nategov, ki v praksi spektakularno pogorijo. Celoten sistem je navadna farsa: soglasja ti itak gladko zavrnejo, famozna sosedska solidarnost ne obstaja, saj kljub enormnim viškom nihče noče deliti ničesar, sam birokratski postopek prijave in razdelitve pa je že v osnovi povsem zgrešen in nelogičen. Kot da to še ni dovolj, se na koncu zraven prištuli še FURS s svojim požrešnim pametovanjem in davčnimi komplikacijami, medtem ko jo tisti, ki bi morali dejansko poskrbeti za infrastrukturo, odnesejo brez praske – ko so namreč pred tremi leti razkopali našo ulico, Elektro Ljubljana arogantno ni želel položiti novih kablov, češ da so to za njih "preveliki stroški". Zato se prav lepo je*ite s to vašo nefunkcionalno sončno nebulozo, ki je očitno ustvarjena zgolj za molzenje ljudi in prikrivanje ropanja - pobiranja brezplačnih viškov.
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+2
2 0
kakorkoliže
02. 07. 2026 20.15
Ne nasedajte barabam mešetarskim.
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+1
1 0
PSIHOTERAPEVT
02. 07. 2026 20.12
Ne veste vec kako ljudem pobrat, probali ste, zdej pa ko vidite da vec ne gre, dajmo jim malo da mislijo, da so na boljsem kot ostali, naj kao mal podarijo sosedom in druzini :) hehe
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