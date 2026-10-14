Sistem SPOT, celovita podpora na vaši podjetniški poti

Slovenska poslovna točka (sistem SPOT) s celovito in brezplačno ponudbo podpornih storitev države na štirih ravneh učinkovito združuje institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem ter ostalim poslovnim subjektom.

Portal SPOT je postal nepogrešljivo orodje v vsakdanjem poslovanju. Portal je osrednji vir informacij in elektronskih storitev za čim bolj poenostavljeno poslovanje slovenskih podjetnikov z državo. V dveh desetletjih so se številni postopki popolnoma digitalizirali, s tem pa se je podjetnikom čas za birokracijo zmanjšal tudi do 80 %.

SPOT Registracijo, drugo raven sistema, predstavlja vseslovenska mreža več kot 100 fizičnih registracijskih točk za brezplačno podporo poslovnim subjektom. Uporabniki lahko na točkah ob pomoči referenta opravljajo vse postopke v okviru portala SPOT, pri čemer brezplačno prejmejo usmeritve pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih.

Tretjo raven sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, na katerih Javna agencija SPIRIT Slovenija s svojimi podjetniškimi svetovalci in mentorji zagotavlja brezplačno osnovno podjetniško svetovanje in mentoriranje, informira o državnih spodbudah in razpisih ter organizira številne dogodke in usposabljanja. Uporabnik tako na eni točki, ob ostalih predhodno navedenih storitvah, pridobi tudi ključne podjetniške informacije in podporno okolje za svoj posel.