Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

Sistem SPOT izvajajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Projekt SPOT združuje 4 ravni:

1. Portal SPOT: elektronske storitve in informacije za poslovanje (www.spot.gov.si);

2. SPOT Registracija: registracije podjetij in drugi postopki na portalu SPOT s podporo referenta;

3. SPOT Svetovanje: podjetniško svetovanje in mentoriranje;

4. SPOT Global +: storitve za izvoznike in investitorje.

Portal SPOT je osrednji državni poslovni portal, ki potencialnim in obstoječim podjetnikom ter drugim poslovnim subjektom nudi nabor informacij in elektronskih storitev za enostavno, hitro in varno poslovanje z državo. Med e-storitvami portala SPOT najdete:

- registracijo podjetja,

- izbris iz poslovnega registra,

- prijavo davčnih podatkov,

- prijave zaposlenih in družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja,

- prijavo prostega delovnega mesta itd.

Drugo raven sistema, SPOT Registracijo, predstavlja več kot 100 registracijskih točk po vsej Sloveniji za podporo poslovnim subjektom. Uporabnik na točkah s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT. Točke so organizirane v okviru izpostav AJPES, upravnih enotah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije in drugih uveljavljenih institucijah po Sloveniji.

Tretjo raven sistema predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, na katerih javna agencija SPIRIT Slovenija s SPOT svetovalci in podjetniški mentorji nudi strokovno pomoč na različnih področjih. Uporabnik na eni točki pridobi vse ključne podjetniške informacije – po telefonu, e-pošti ali v živo.

Svetovalci in mentorji uporabniku svetujejo o pripravi poslovnega načrta, marketinga in vodenja podjetja ter o državnih spodbudah, presodijo njegovo poslovno idejo, ga vodijo skozi poslovne procese, vključijo v usposabljanja ali napotijo k strokovnjakom. Točke SPOT Svetovanja tudi organizirajo številne dogodke z namenom spodbujanja podjetniške dejavnosti.

Za tedensko osvežene informacije o vseh spodbudah in brezplačnih izobraževanjih ter predpisih na področju podjetništva se naročite na e-novičnik Moj spletni priročnik.