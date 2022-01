Sistem UeNaročanje: Do termina na upravni enoti zdaj možno po spletu

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je soočanje z epidemijo terjalo tudi prilagoditve organizacije dela v javni upravi. Številne upravne enote so zaradi varovanja zdravja zaposlenih in strank vzpostavile sistem naročanja z dodatnimi klicnimi številkami, uredile so dodatna začasna prijavna mesta, na katerih so lahko prebivalci uredili e-identiteto, in podaljšale delovni čas, hkrati pa so jih zaradi povečanega povpraševanja po upravnih storitvah tudi kadrovsko okrepili.

Po njegovih besedah je bil pozitiven tudi odziv strank na storitev na spletni strani, ki jim omogoča ogled čakalnih dob na posamezni upravni enoti. "Stranke si želijo hitrejše obravnave na upravnih enotah, te pa so na drugi strani preobremenjene," je povedal Koritnik. Zato so v zadnjih mesecih skupaj s predstavniki upravnih enot razvili sistem UeNaročanje, ki po ministrovih besedah prinaša preprostejše urejanje postopkov za državljane. Tem prihrani čas, pa tudi za zaposlene pomeni dobrodošlo poenostavitev.

Kot je pojasnil Aleksander Vojičić iz službe za upravne enote na ministrstvu za javno upravo, UeNaročanje deluje na dveh ravneh, kot sistem spletnega naročanja in kot klicni center. Oboje trenutno deluje za upravne enote v Ljubljani, Logatcu in Litiji, do dvajset drugih upravnih enot pa bo naknadno vključenih le v sistem spletnega naročanja. Po ministrovih napovedih se bodo te upravne enote vključile v naslednjih mesecih.