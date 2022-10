'Agresija iz digitalnega prostora je pljusknila v fizični prostor'

"Zadnje čase so začeli ljudje tvitati po Twiterju in tudi v živo - po fizičnem prostoru. Primer Nike Kovač je trenutno najbolj izpostavljen, ni pa edini," opozarja antropolog Dan Podjed. Tudi sam opaža, da ljudje govorijo in se vedejo drugače. "Agresija, ki je je res ogromno v digitalnem prostoru, je pljusknila v fizični prostor." Politični komentator Aljaž Pengov Bitenc pa opozarja, da je napad na nek način izraz nemoči, ker moč argumentov ni na njihovi strani.

Torkov napad na Niko Kovač, ki se je zgodil sredi Ljubljane, so številni obsodili in direktorici Inštituta 8. marec izrekli podporo. V aktivistko se je v torek zaletel neznanec na Bavarskem dvoru in jo fizično poškodoval, hkrati pa je grozil, da bo ubil njenega psa, ter psoval Inštitut 8. marec.

Nika je napad pripisala sistemskemu spodbujanju nasilja in agresivnosti do inštituta. "Janševi kolaži, Nova24tv in spodbujanje sovraštva imajo realne učinke," je zapisala in dodala, "da tovarne grožnje producirajo takšno obnašanje". Podjed: Digitalno je realno Antropolog Dan Podjed pravi, da se je v zadnjih letih zaradi našega načina življenja, ko večino dneva preživimo pred ekrani, način življenja in govora spremenil. "Zadnje čase so začeli ljudje tvitati po Twiterju in tudi v živo - po fizičnem prostoru. Primer Nike Kovač je trenutno najbolj izpostavljen, ni pa edini," opozarja. Tudi sam opaža, da ljudje govorijo drugače, se vedejo drugače. "Agresija, ki je je res ogromno v digitalnem prostoru, je pljusknila v fizični prostor."

icon-expand Dan Podjed opozarja, da je treba tistim, ki ustvarjajo žaljivi sovražni govor, pa tudi tistim, ki ga širijo, odvzeti prostor. FOTO: Bobo

Na vprašanje, zakaj se je to zgodilo, Podjed odgovarja: "Verjetno zaradi našega izoliranega, osamljenega načina življenja, ko si začnejo ljudje ustvarjati podobo nekega človeka na podlagi objav na družbenih omrežjih, ki pa jih mediji poobjavljajo." Podjed opozarja, da je nekaj krivde in odgovornosti tudi na medijih, ki so s poobjavami ojačevalec teh izjav. Spomnil je na dogajanje 6. januarja lani v ZDA, ko so Trumpovi podporniki vdrli v Kapitol. "Trump je toliko časa prilival olje na ogenj, podžigal svojih 86 milijonov sledilcev na Twitterju, da so mnogi šli nad Kapitol. Trumpove besede imajo izjemno močno sporočilo, ne glede na to, na katerem mediju jih objavi. Tisti, ki so najbolj omreženi, se zavedo svoje moči, bi pa morali nositi tudi več odgovornosti," opozarja Podjed in dodaja: "To, kar počnejo, to ni virtualno, to je zelo realno. To so realne besede, ki človeka zadenejo v živo in bolijo. Zato bi morali pogosteje odgovarjati za to, kar počnejo digitalno. Digitalno je realno. To niso zgolj napisane besede. Te besede dejansko lahko privedejo do fizičnega nasilja." Kaj lahko naredimo, da ustavimo agresijo? "Tistim, ki ustvarjajo žaljivi sovražni govor, pa tudi tistim, ki ga širijo, moramo enostavno odvzeti prostor," opozarja in dodaja, da je potrebno pogosteje avtorje in delitelje prijaviti, Policija in sodstvo pa jih morata preganjati. Prav tako jih je potrebno omejiti, jih blokirati, utišati, torej jim odvzeti besedo na družbenih omrežjih, dodaja Podjed. Pomembno je tudi, da mediji ne poobjavljajo teh objav in jih s tem širijo, pravi Podjed in dodaja, da morajo tudi omrežja prevzeti odgovornost, saj gre za zasebna podjetja, ki vedno bolje živijo od tega, da se kregamo. Podjed priporoča odklop s teh omrežij, saj je čas, da se zamislimo nad tem, kako preveč zaupamo temu, kar preberemo na omrežjih, in prepogosto pozabljamo, da smo lahko človeški predvsem od blizu.

Mlada ženska in ne mlado dekle Dotaknil se je tudi tega, da je bila tokrat tarča fizičnega nasilja mlada ženska. "Ne samo, da smo precej šovinistična družba, živimo v času gerontokracije, vladavine starejših moških, ki imajo vedno prav in vedno zadnjo besedo. Jaz upam, da se to prekine. Da nehamo demonizirati mlade ljudi, ker če mladih ne podpiramo, potem ne podpiramo lastne prihodnosti," odgovarja Podjed in izpostavlja še en vidik. Namreč, mnogi so v odzivu po napadu Niko označili za mlado dekle, med njimi tudi predednik vlade. Podjed opozarja, da "Nika Kovač ni usmiljenja vredno in nebogljeno mlado dekle, temveč predvsem sposobna ženska, ki zna razmišljati s svojo glavo in zmore pomagati tudi drugim. To pa nekatere očitno moti." Pengov Bitenc: Napad je na nek način izraz nemoči Politični komentator Aljaž Pengov Bitenc je opozoril, da ima dejstvo, da je Nika Kovač ženska, veliko vlogo pri tem, da je to prešlo iz verbalnega, spletnega nasilja v fizično nasilje. Poleg vsega ostalega, kar pride k temu zraven, dodaja. "Močne mlade ženske jih še posebej motijo, ker gredo kontra temu, kako bi moral po njihovem svet zgledati. Ženska bi morala vedeti, kje ji je mesto - v kuhinji, porodnišnici, politiko pa bi morala prepustiti moškim. To je ta perverzna mačistična, šovinistična logika," pravi Pengov Bitenc. Kot je opozoril, ima Nika Kovač mnenje, ki ji ga ni težko izraziti, kar je za nekatere enostavno preveč. "Ta napad je na nek način izraz nemoči, ker moč argumentov ni na njihovi strani. Anonimni posameznik je to storil zato, ker ima občutek, da lahko, da je v njegovem družbenem krogu to sprejemljivo in celo spodbujano," opozarja in dodaja, da so ženske pogosto tarče spletnega mobinga. Po njegovem mnenju je političen vidik pomemben, a manj kot dejstvo, da je šlo za napad starejšega moškega na mladi ženski. Pengov Bitenc še upa, da bo Policija ta primer obravnavala urgentno. Kot pravi, je dobro, da se o tem govori, da se te zadeve preišče in pokaže, da je to družbeno nesprejemljivo. Miha Kovač Janši očital moralni relativizem Po napadu se je odzval tudi Nikin oče, publicist in profesor Miha Kovač, ki je zapisal: "Ko del političnih elit tako ravnanje privzame kot sprejemljivo tako, da ob tej zganja moralni relativizem, češ med vašim zmerjanjem naših in fizičnimi napadi na vaše praktično ni razlike, s tem fizično nasilje dobi domovinsko pravico, družba pa začne izgubljati svoj moralni kompas. Tisti moralni kompas, zaradi katerega sta enakopravnost spolov in moč argumenta dve nedotakljivi vrednoti, ki nam med drugim omogočata, da živimo v demokraciji."

icon-expand Nika Kovač na novinarski konferenci Inštituta 8. marec FOTO: Aljoša Kravanja

Kovač je še zapisal, "da ne dvomi, da je Nika velikega dela žaljivk, zmerljivk in groženj deležna, ker je mlada ženska, saj česa podobnega ni bil deležen še noben mnenjski voditelj moškega spola. Od tu do Irana je zato manj kot korak. Za vse nas, ki tja nočemo, je zadnji čas, da se ustavimo. Ne glede na to, ali smo levi ali desni, potrebujemo skupne demokratične vrednote, sicer demokratične družbe ni." Pri tem ima Kovač v mislih najverjetneje odziv predsednika SDS Janeza Janše na napad, v katerem je grožnje njegovi vladi, njemu in članom stranke SDS, ki jih je podkrepil s kolaži različnih fotografij in družbenih objav, primerjal z napadom na Kovačevo in dodal, da se tam, kjer je vladavina prava, taka dejanja obravnavajo z istimi vatli. Hkrati je inštitutu očital, da so soudeleženi pri napadih nanj. Nika Kovač: Napad je del sistematičnega širjenja jeze Na današnji tiskovni konferenci so v Inštitutu 8. marec med drugim poudarili, da so bili tudi po napadu tarče sovražnega govora. Nanje se je namreč vsul plaz sovražnih sporočil. Veliko ljudi jim je namreč očitalo, da je napad izmišljen, prav tako so jim očitali, da so tudi sami pozivali k nasilju, kar na inštitutu ostro zavračajo.