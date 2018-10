SiTi Teater BTC praznuje 1x-nih 10 let z ekskluzivnim zvezdniškim koncertom

Ob desetletnici delovanja se lahko pohvali s sedemnajstimi lastnimi gledališkimi produkcijami in koprodukcijami, med katerimi so uspešnice Fotr, Star fotr, TAK SI, Moja dežela, Mame, Divjak, Še vedno mame, Bradein najnovejša Čakalnica, ter s številnimi gostujočimi uspešnicami kot so Jamski človek, Čefurji raus!, Od tišine do glasbe, Pijem, ker sem pač žejna, Boksarsko srce, Cucki... Z več kot tisoč sedemsto izvedenimi dogodki na domačem odru in tisoč sto gostovanji po vsej Sloveniji in tudi v tujini je SiTi Teater BTC postal zaupanja vredna blagovna znamka, z mestom med vodilnimi na svojem področju.

V okviru koncertnega ciklaSiTi za dobro musko, ki bo v letošnji sezoni v celoti akustičen, lahko že napovemo Siddharto, Rudija Bučarja in Hamota, Severo Gjurin, Neisho, Neomi, Adija Smolarjain zasedboSlon in sadež, v ciklu Big band@SiTibodo kot gostje Big banda RTV Slovenijanastopili Ana Bezjak, Vox Arsana z Nino Strnad, Elevators, Trije tenorjiin Mia Žnidarič, med izvencikelskimi večeri pa so na program že uvrščeni promocijski koncerti zasedb Generator inSlo-blues. Glede na statistiko preteklih sezon si upamo napovedati še več izvencikelskih koncertov, saj priljubljenost SiTi Teatra BTC kot koncertnega prizorišča očitno narašča. SiTi Teater BTC se lahko pohvali tudi z mednarodnimi gostovanji priznanih ustvarjalcev iz različnih koncev sveta. Prvo se je zgodilo že konec septembra, ko je razprodano dvorano navdušila zvezda škotske stand-up komedije,Daniel Sloss. Oktobra je na programu srbska komedijaIndigo, spomladi se v Ljubljano vrača avstralski tandem The Umbilical Brothers, še posebej pa so v SiTi Teatru BTC veseli ponovnega sodelovanja s priznanim beograjskim gledališčem Atelje 212.

Več na www.sititeater.si.