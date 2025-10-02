'Situacija se slabša: Medvedka z mladičema jedla dobesedno na našem pragu'

Krajani so zaskrbljeni, kot pravijo, je situacija iz dneva v dan slabša. "Prebivalci in obiskovalci Rakitne ostajamo v strahu in nevarnosti," so še zapisali.

"V gozd ne hodimo več. Otroci ne smejo sami s psom na večerni ali jutranji sprehod. V šolo jih vozim, ker jih je strah hoditi peš. Tudi midva z možem si ne upava več ven, ko pade mrak, saj medveda redno srečujeva. Že štirikrat je zarenčal na naju pred najnino hišo, na najini parceli. Sinoči je medvedka z mladičem, za katero je bila že dvakrat izdana odločba za odstrel, mirno jedla dobesedno na našem pragu." To je zapis prebivalke Rakitne, ki smo ga prejeli v našem uredništvu.

Kot smo že poročali, je ministrstvo za naravne vire in prostor upravljalcu lovišča Rakitna dovoljenje za odstrel izdalo že julija, a lovci pri odvzemu medvedke in njenega mladiča iz narave niso bili uspešni. V zadnjem obdobju se je medvedka znova pojavila in ministrstvo je 23. septembra izdalo novo dovoljenje za odstrel. Dovoljenje velja 14 dni, torej do 7. oktobra.

Za najnovejše informacije o odstrelu smo danes povprašali ministrstvo. Na njihove odgovore še čakamo.

Na območju se po ugotovitvah lovcev in prebivalcev pojavljata še dve drugi medvedki, ena z enim, druga pa z dvema mladičema, poleg tega naj bi v vas zahajala še dva samca. Če bosta prebivalce ogrožali tudi drugi dve medvedki, bodo tudi zanje zaprosili za odstrel, je dejal starešina Lovske družine Rakitna Marjan Šivic.

Ministrstvo je sicer letos do 25. septembra po uradni dolžnosti izdalo 14 dovoljenj za odvzem iz narave z odstrelom 18 rjavih medvedov iz razloga zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi. Dovoljenja so bila izdana za območja okolice naselij Škamevec, Srnjak in Javorje v občini Velike Lašče, Begunje pri Cerknici v občini Cerknica, Planinca in Rakitna v občini Brezovica, Podkraj v občini Ig, Smrjene v občini Škofljica, Gašpinova in Dolenja vas v občini Ribnica, Dol, Mozelj, Kočarji in Suhi Potok v občini Kočevje, Stari trg ob Kolpi in Špeharji v občini Črnomelj, Grobišče v občini Postojna.