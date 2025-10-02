Svetli način
'Situacija se slabša: Medvedka z mladičema jedla dobesedno na našem pragu'

Ljubljana, 02. 10. 2025 11.46 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
V.L.
Komentarji
33

Krajani Rakitne znova opozarjajo na "nevzdržne" razmere zaradi bližnjih srečanj z medvedi. Pravijo, da živijo v strahu. "Z možem si ne upava več ven, ko pade mrak, saj medveda redno srečujeva," je zapisala ena od prebivalk Rakitne. Ministrstvo za naravne vire je sicer izdalo novo dovoljenje za odstrel medvedke z mladičem. Rok poteče 7. oktobra.

"V gozd ne hodimo več. Otroci ne smejo sami s psom na večerni ali jutranji sprehod. V šolo jih vozim, ker jih je strah hoditi peš. Tudi midva z možem si ne upava več ven, ko pade mrak, saj medveda redno srečujeva. Že štirikrat je zarenčal na naju pred najnino hišo, na najini parceli. Sinoči je medvedka z mladičem, za katero je bila že dvakrat izdana odločba za odstrel, mirno jedla dobesedno na našem pragu." To je zapis prebivalke Rakitne, ki smo ga prejeli v našem uredništvu. 

Krajani so zaskrbljeni, kot pravijo, je situacija iz dneva v dan slabša. "Prebivalci in obiskovalci Rakitne ostajamo v strahu in nevarnosti," so še zapisali. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot smo že poročali, je ministrstvo za naravne vire in prostor upravljalcu lovišča Rakitna dovoljenje za odstrel izdalo že julija, a lovci pri odvzemu medvedke in njenega mladiča iz narave niso bili uspešni. V zadnjem obdobju se je medvedka znova pojavila in ministrstvo je 23. septembra izdalo novo dovoljenje za odstrel. Dovoljenje velja 14 dni, torej do 7. oktobra.

Za najnovejše informacije o odstrelu smo danes povprašali ministrstvo. Na njihove odgovore še čakamo. 

Na območju se po ugotovitvah lovcev in prebivalcev pojavljata še dve drugi medvedki, ena z enim, druga pa z dvema mladičema, poleg tega naj bi v vas zahajala še dva samca. Če bosta prebivalce ogrožali tudi drugi dve medvedki, bodo tudi zanje zaprosili za odstrel, je dejal starešina Lovske družine Rakitna Marjan Šivic. 

Ministrstvo je sicer letos do 25. septembra po uradni dolžnosti izdalo 14 dovoljenj za odvzem iz narave z odstrelom 18 rjavih medvedov iz razloga zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi. Dovoljenja so bila izdana za območja okolice naselij Škamevec, Srnjak in Javorje v občini Velike Lašče, Begunje pri Cerknici v občini Cerknica, Planinca in Rakitna v občini Brezovica, Podkraj v občini Ig, Smrjene v občini Škofljica, Gašpinova in Dolenja vas v občini Ribnica, Dol, Mozelj, Kočarji in Suhi Potok v občini Kočevje, Stari trg ob Kolpi in Špeharji v občini Črnomelj, Grobišče v občini Postojna.

rakitna medved medvedi odstrel medvedov
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zvoneti
02. 10. 2025 12.43
Pa dobr no, ali je v tej državi še kdo normalen? To ni normalno, da so zveri dobesedno na našem pragu. Nisem za pobijanje vsevprek ampak, da ne upaš več hoditi okoli hiše in v bližnjem gozdu je pa že višek.
ODGOVORI
0 0
Kriplin
02. 10. 2025 12.39
+3
Prav neverjetno, kako strokovno tu komentira množica brezdelnih mestnih srajc, lep del tudi najbrž iz za to plačanih NVO-jev. Medvede in druge nezaželene z zacetnico M je potrebno odsteaniti - postreliti, deportirati ali kaj tretjega. Bomo res čakali, da pride do smrtnih izidov?
ODGOVORI
3 0
Klovni...
02. 10. 2025 12.34
+4
Kaj pa je jedla?
ODGOVORI
4 0
Ganymede
02. 10. 2025 12.32
-6
Rakitna je pač območje medveda, zakaj si tam zidate hiše?! Območje je primerno za ljudi, ki od nekdaj znajo sobivati z medvedom, v jih pa dražite z obilico lahko dosegljivih dišečih mu odpadkov, ki jih medved ne prepozna kot takih... mu pač diši nekaj, kar se mu zdi, da je odlično. Preselite se v mesta, v osmo nadstropje, kakor predlaga predhodnik.
ODGOVORI
1 7
NotMe
02. 10. 2025 12.36
+2
A Rakitni 100 let ni bilo medvedov, o čem to ti?!
ODGOVORI
2 0
Rožica33
02. 10. 2025 12.30
+3
Ko je v Loški dolini ni bilo članka.
ODGOVORI
3 0
Cenb77
02. 10. 2025 12.30
+0
Spoštovana Gaber Golob... svetujem vikend na Rakitni...
ODGOVORI
2 2
asdfghjklč
02. 10. 2025 12.30
+1
V zda ljudje bivajo z medvedi in nikomur nič, tu pa cela drama.
ODGOVORI
4 3
Animal_Pump
02. 10. 2025 12.38
+1
V ZDA...če medved preblizu pride...imajo ljudje doma Remington 700. Tam ne bi tega gledal...verjemi.
ODGOVORI
1 0
kivzfccz
02. 10. 2025 12.26
+1
Lažete,kajti do osmega nadstropja ne pride.
ODGOVORI
3 2
supergigi
02. 10. 2025 12.23
+0
Najbolje da zaradi ene par ljubljanskih riti postrelijo vse živali v bližini, ker jih motijo. Rinejo pa po celi Sloveniji.
ODGOVORI
3 3
UK1
02. 10. 2025 12.16
+0
Medvedov je preveč.....kdor tega ne razume..... potem Škoda nadaljnjih besed..... mestne srajce pa bi imele medeke... ja v BTC jih ni...
ODGOVORI
3 3
Miran1960
02. 10. 2025 12.14
+3
Počasi postajamo en sam zverinjak. Pri nas sicer medveda ne srečaš pogosto, zato pa prašiče že tudi ob dnevni svetlobi, pa se ta pregovorno plašna žival sploh ne boji več. Razrito je itak povsod, s tem, da zadnje čase tudi tik ob dvorišču tako, da košnja že postaja problem, če ne poravnaš prej.
ODGOVORI
3 0
Kriplin
02. 10. 2025 12.40
+1
Kot je rekel JJ: oborožite se, kegalno. Sicer v drugem kontekstu, ampak...
ODGOVORI
1 0
Kriplin
02. 10. 2025 12.42
... legalno...
ODGOVORI
0 0
Quatflow
02. 10. 2025 12.06
-2
Ljudje sami najbolj privabljajo živali s tem ko jih dobesedno servirajo kante z odpadki ker so živa bitja so lačni, krmilnic ni, žuželke bo mrazu uničil.. je jesen in lahko jih privabljajo tudi sadna drevja. Dokler bodo imeli kaj za pod zob je malo verjetno da bi koga napadli. Kvečjem zaradi mladičev pa se to bi se morali pocutiti zelo ogroženo
ODGOVORI
3 5
QxQxQ
02. 10. 2025 12.05
-5
Uporabi solzivec, nikoli več ne bosta prišla.
ODGOVORI
0 5
Blue Dream
02. 10. 2025 12.06
+2
pri mami in mladiču? "bistra" ideja res
ODGOVORI
2 0
QxQxQ
02. 10. 2025 12.03
-3
Vrzi kakšno petardo pa bosta odšla.
ODGOVORI
1 4
Cenb77
02. 10. 2025 12.31
prvič mogoče... potem se pa navadijo na pok... pri poku je tako da mora potem še kej priletet da zaleže :)
ODGOVORI
0 0
mertseger
02. 10. 2025 12.01
+5
Ulovite in peljite v cente ljubljane , jih bodo hitro odstrelili.
ODGOVORI
9 4
supergigi
02. 10. 2025 11.58
-4
Nastavlja hrano za smeti pred hišo, potem se pa čudi, če živali hodijo okoli hiše lol. Kaj si pa rinila v gozd.
ODGOVORI
8 12
sh4dyl4dy
02. 10. 2025 12.01
+1
Točno tako!!!!
ODGOVORI
6 5
mali.mato
02. 10. 2025 12.03
+4
Čemu pa so namenjeni smetnjaki?
ODGOVORI
6 2
Vojko Kos
02. 10. 2025 12.06
+1
Kam pa naj daš smeti?! Vam na dvorišče?! 😡😡😡
ODGOVORI
3 2
škamp
02. 10. 2025 12.07
+4
ne seri če jih je preveč po je treba mal čistke narest
ODGOVORI
5 1
kleinek
02. 10. 2025 12.10
+3
Tudi Ljubljana je bila nekoč gozd
ODGOVORI
3 0
Rožice so zacvetele
02. 10. 2025 11.56
+5
Na Aljaski pridejo v dnevno sobo, počakajo, da gredo ven in življenje teče dalje.
ODGOVORI
11 6
Blue Dream
02. 10. 2025 12.04
-1
Pa losi svobodno hodijo po cesti, ki so bistveno bolj nevarni za človeka. Naše hribovce je potrebno naučiti sobivanja. Najbolje da začnejo kar v šolah s tem izobraževanjem.
ODGOVORI
5 6
Blue Dream
02. 10. 2025 12.13
+1
Časi ko medvedov skraj ni bilo so mimo. V začetku prejšnjega stoletja so bili skoraj iztrebljeni. Vsi pa vemo da so volk , medved, lisica in zajec prebivalci gozda to smo se učili pri predmetu Narava v drugem razredu
ODGOVORI
2 1
Blue Dream
02. 10. 2025 11.56
+8
Lačn si ful drugačn. <3
ODGOVORI
9 1
but_the_ppl_are_retarded
02. 10. 2025 12.12
+0
Trezn si ful brezvezn, navlečen si pa ful posrečen...vpraš Mikrona, Merca pa Kokkain$kega, če ne verjameš.
ODGOVORI
1 1
mali.mato
02. 10. 2025 11.54
+1
Če se medvedi vračajo, mora dovoljenje za odstrel veljati dokler se medvedov ne odstreli.
ODGOVORI
1 0
