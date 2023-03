'Situacija v gospodarstvu je kaotična, nimamo ljudi in delovnih rok'

Peter Pišek se kot podjetnik že leta bori z dolgotrajnimi postopki pridobivanja delavcev iz drugih držav. "Situacija je več kot kaotična. Nisem prepričan, če je to sploh dovolj močan izraz za trenutno stanje gospodarstva. Mi nimamo ljudi in nimamo delovnih rok, takoj je treba ukrepati,"je pojasnil Pišek. Obenem je poudaril, da je treba način zaposlovanja tujcev nujno poenostaviti.

"Če vprašate premierja ali ministra za gospodarstvo, se vsi zavedajo, da obstaja problem. Vendar se ne premaknejo, ne naredijo tistega pogumnega koraka naprej, da bi pomagali delodajalcem, ker mi smo obupani," je dodal.

Direktor gospodarske zbornice Mitja Gorenšček meni, da je to eden od glavnih problemov ne le slovenskega gospodarstva, temveč tudi javnega sektorja. Zaenkrat so predlagane spremembe vročanje podaljšanj dovoljenj za bivanje po pošti, lajšanje postopka menjave delodajalca, poenostavitev vstopa v javni sektor in ukrep, s katerim bodo prosilci za azil na trg dela lahko vstopili pol leta hitreje, kot je bilo to mogoče do zdaj.

"Sama ocenjujem, da bomo po sprejetju teh dveh zakonov v obdobju dveh do treh mesecev dejansko pokazali zelo velike merljive rezultate." je pojasnila ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik.