Siva pot: od Zahodne Virginije do slovenske ponarodele uspešnice

Pred več kot 50 leti je bilo prometa na cestah občutno manj, a dovolj, da smo leta 1972 dobili prvo avtocesto v Sloveniji in tudi v nekdanji Jugoslaviji. To je bil sicer 32 kilometrov dolg odsek primorske avtoceste med Vrhniko in Postojno. Le dve leti manj, torej abrahama, pa letos praznuje pesem, ki številnim še danes krajša čakanje v koloni. To je zimzelena Siva pot, ki jo je Aleksander Mežek ne le prevedel iz angleške različice, ampak tudi poslovenil. Mi pa smo jo vzeli za svojo. Mežek pa še zdaleč ni edini slovenski glasbenik, ki je navdih za svoje pesmi našel v domovini. Skozi leta se je ljubezen do Slovenije zapisala v številna besedila.

Bilo je pred več kot 50 leti v Londonu, ko je Aleksander Mežek prvič slišal pesem Take Me Home Country Roads v izvedbi Olivie Newton-John: "Me je Cliff Richard peljal k njej, ko smo bili v enem studiu, je ona stanovala zelo blizu in me je peljal do nje. In ona je to pesem zavrtela in meni je bila tako všeč. Če poslušate to njeno verzijo, je zelo zanimiva." Na poti domov je kupil note in v le 15 minutah je bila slovenska različica napisana. "Ko sem jo napisal, sem bil čisto navdušen. In sem naslednji dan šel spet v studio, tam, kjer so ti moji prijatelji snemali in sem jim zapel to v slovenščini. In je manager od Olivie rekel, glej, mi imamo tukaj vse postavljeno. In sem takrat na licu mesta to posnel." V Sloveniji je pesem prišla v roke Vilku Avseniku, ki se je odločil, da jo izda. Postala je hit. Tak, ki je, kot pravi radijec Jure Longyka, danes del slovenske kolektivne zavesti: "Meni se zdi čudovito, kako je Aleksander Mežek to pesem ponašil. Torej ne samo prevedel, ampak tako avtentično postavil v naše okolje, da je neverjetno, da se je zato toliko prijelo in smo zato tako zelo prepričani, da je naša, njegova." Da so ljudje pozabili, da gre za priredbo, pa se spominja etnolog Rajko Muršič: "Zaradi tega, ker je prepev v slovenščino tako dober in učinkovit, da si zlahka zapomniš besedilo in ga povežeš z delom Slovenije, če rečem tako, in je postalo nekaj, kar je tipičen primer ponarodele pesmi."

Podobnosti s Slovenijo

Ko je Mežek poslušal originalno besedilo, je v njem našel kar nekaj podobnosti s Slovenijo. Piko na i pa so dodala čustva in domotožje. "Sem uporabil tiste sentimente pa tista čustva, ki sem jih jaz poznal na Gorenjskem. To, da mi živimo na eni zemlji čudoviti, ampak neizprosni in trdni," pove Mežek. "Na primer Country road, siva pot. Pa meni je siva pot še lepše. West Virginia, ja, zahodna Virginia je gorata dežela, absolutno primerljiva z Gorenjsko, ne. Če rečeš na Gorenjsko, pa spet vsi vemo. Tako da je res pesem presadil v naše okolje," pojasni Longyka. Pesem je danes ponarodela. Znajo jo tudi otroci v vrtcu. Muršič za to vidi več razlogov. "Lahko jo poješ enoglasno, lahko jo poješ večglasno. Lahko s kitaro ali pa brez spremljave. Lahko jo poješ v katerikoli situaciji se znajdeš in če bo le dovolj ljudi, ki jo poznajo, jo bodo zapeli." Njena vsestranskost pa je vidna tudi v tem, da si jo vsak del Slovenije priredi po svoje. "Eni imajo vino, drugi morje in je zanimivo. Jaz tega nisem razmišljal, ko sem jo pisal," pravi Mežek. "Tudi pri ljudski pesmi imamo vedno različice, ki so vezane prav na regionalne specifike ali pa tudi slojne. In ko pesem postane ponarodela, ni več isto kot prej, ker postane naš skupni izraz," dodaja Muršič.

'Pesmi, ki je zrastla iz tvojih občutkov, se ne moreš naveličati'

Na vprašanje, kolikokrat je pesem izvedel, se Mežek zasmeji, da definitivno najmanj 1000-krat na leto: "Pesmi, ki je zrastla iz tvojih občutkov, se ne moreš naveličati. In vedno pomeni tisto, kar si vanjo vložil, ko si jo napisal. Ni vedno istih občutkov, ne počutim se vedno tako, kot sem se takrat. Velja pa vse tisto, kar sem noter napisal." Pesem je prehodila dolgo pot od Zahodne Virginije do Gorenjske in vmes postala nekaj več kot le priredba. Postala je domača pesem o hrepenenju, ki ga razumemo vsi. Mežek pa še zdaleč ni edini slovenski glasbenik, ki je navdih za svoje pesmi našel v domovini. Skozi leta se je ljubezen do Slovenije zapisala v številna besedila. Pogovarjali smo se z glasbenikoma Alfijem Nipičem in Mikijem Vlahovičem, ki tudi sama prepevata popevki, ki sta se nam zasidrali v zavest in ki jih prepevamo na veselicah, ob tabornem ognju, velikokrat tudi na poti.

Nostalgija, domoljubje, ljubezen do glasbe ali vse skupaj?